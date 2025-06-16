安孝燮&李敏鎬主演《全知讀者視角》正式預告+海報公開！首部定檔7/23上映

樂天娛樂今日宣佈，由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬等主演，同名人氣網路小說改編的電影《全知讀者視角》確定將於7月23日上映，並同步公開了主海報與正式預告片。

《全知讀者視角》是一部奇幻動作電影，講述在一部連載十年的小說完結當天，小說中的世界竟然變成了現實，唯一的讀者「金獨子」與小說主角「劉仲赫」以及夥伴們一同奮力在崩壞的世界中生存。

海報中，正面注視觀眾的金獨子（安孝燮 飾）與劉仲赫（李敏鎬 飾）展現出不同凡響的氣場，身旁其他角色柳尚雅（蔡秀彬 飾）、李賢成（申承浩 飾）、鄭熙媛（Nana 飾）、李智慧（Jisoo 飾）、李吉英（權恩成 飾）則凝視著「 劇情系統視窗」。



標語「只有我知道的小說變成了現實」點出了電影核心：當熟悉的小說世界化為現實，唯一知曉小說結局的「讀者」、小說主角「仲赫」，還有他們的夥伴們，將如何應對接踵而來的未知劇情，引發觀眾對後續發展的強烈期待。



同時公開的預告片由金獨子的一句台詞開場：「我所熱愛、就是我的一切的故事成為了現實。」下班途中突如其來停駛的地鐵、小說世界的入侵、由妖怪賦予劇情任務...... 人類社會隨即陷入混亂，壯觀畫面接連登場，視覺張力十足。

尤其值得一提的是，預告片中展現了前所未見的龐大世界觀和精緻視效、精彩的動作戲碼，絲線、盾牌、刀劍等角色專屬武器與技能一一登場，完美呈現出奇幻動作片的精髓。

在預告片的尾聲，金獨子表達他不願讓主角獨自生存，誓要「改寫結局，讓所有人一起活下來」，為他與夥伴們即將展開的壯闊旅程埋下了更多伏筆與期待。 《全知讀者視角》正全面提升觀眾的期待值，將於 7 月 23 日在電影院隆重上映。



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