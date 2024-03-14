孔晓振妈妈刚开始听到「女婿比女儿小10岁」的反应？对孔晓振说：「你疯了吗？」现在则表示非常满意！

13日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，演员孔晓振的妈妈、经营20年《爱心餐车》（慈善团体）的金玉兰理事长作为嘉宾出演。

当天，金玉兰理事长表示：「20年间在《爱心餐车》上参加志工服务，刚开始晓振也不知道，后来每当人手不足的时候，就会问她『妈妈要去供餐，要不要一起去？』所以才开始带著她，晓振大概也是从10年前开始一起参与。」节目中，金理事长还提到孔晓振小时候就对时尚很感兴趣，还很固执。



之后，曹世镐也问她第一次听到女儿提到男朋友时，反应是如何？金理事长回答：「我刚开始我不知道...（孔晓振）说有一个交往的男朋友时，我说『是吗？谈恋爱好啊！』，她说但是年龄差有点...我就说『哎～差个3、4岁没关系』，她说再多一点，我就说『差5、6岁也没关系』，她说还要再多一点，我就说『你疯了吗？』。」让所有人都笑出来 XD



金理事长表示现在感觉很好，如果当时反对的话，真的就出大事了，还称赞 Kevin Oh：「现在女婿越来越稳重了，非常体贴、非常可爱。」还对正在服兵役的 Kevin Oh 说：「他本来就很怕冷还在最前线，所以很担心，但看到他好好地在训练，我觉得很棒。希望不要受伤好好结束，等你回来后会给你煮好吃的。」



孔晓振在2022年10月在美国纽约与比自己小10岁的歌手 Kevin Oh 举行婚礼。据悉，拥有韩国和美国多重国籍的 Kevin Oh 去年12月以陆军现役身份自愿入伍，孔晓振之前上节目还曾透露， Kevin Oh 提前写好数封Email，预约每天早上10点传给她，让她惊喜又感动。



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