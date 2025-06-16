經典韓影《陽光姊妹淘》沈恩京、姜素拉、朴昣奏、閔孝琳等「七公主Sunny」聚首拍衍生節目！

經典韓影《陽光姊妹淘》「Sunny」主演群將重聚拍攝衍生節目《I'm Sunny Thank You》（아임써니땡큐），今（16）日宣布節目就在7月首播。

電影《陽光姊妹淘》講述奈美（沈恩敬 飾）高中轉學時認識了同班的春花（姜素拉 飾），並和薔薇（金敏英 飾）、真熙（朴昣奏／朴真珠 飾）、金玉（南保羅／南寶拉 飾）、福熙（金甫美 飾）結為姊妹團體七公主「Sunny」，25年後奈美出發再找回Sunny成員們。《陽光姊妹淘》感動的姊妹情，在2011上映當年引發熱潮，吸引745萬人次觀眾收看，成為韓國影史經典，後來還被中國與日本翻拍，更難能可貴的是上述七名演員戲外也結為好友。



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▼朴昣奏、金敏英與金甫美今年5月才參加南保羅婚禮‎帶來動人場面



13日電視台MBC即提供消息給各大韓媒體，表示以《陽光姊妹淘》主演為主角的全新綜藝節目《I'm Sunny Thank You》將在今夏播出，是讓主演再相遇並開啟友情旅行之節目，沈恩京、姜素拉、金敏英、金甫美、朴昣奏、南寶拉、及閔孝琳，部分已在今年4月完成海外旅行拍攝，因個人因素無法參與旅行的演員，會在節目裡以其他方式相聚。

今（16）MBC正式公開預告海報，並表示公開首個卡司是飾演「春花」的姜素拉。MBC還表示七公主演員毫不猶豫便決定演出，不僅會帶來旅行綜藝常有的賞心悅目內容，他們之間的友情和回憶也會帶來溫暖。



《I'm Sunny Thank You》確定在7月中旬開播。

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