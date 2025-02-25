李敏鎬＆孔曉振《問問星星吧》開周邊快閃店！韓網友超嗆：收視率1%也做那種啊、開始填補500億了

斥資500億打造的《問問星星吧》由李敏鎬和孔曉振主演，陣容當時一公開就引發話題，再加上是韓國首部以太空站為背景的太空職場劇，因此讓許多人都相當期待！

但在播出後卻未能滿足觀眾們的期待，故事沒有得到共鳴，再加上尷尬的劇情、台詞等也一直被觀眾吐槽。大結局竟然是伊芙·金（孔曉振 飾）在分娩後因骨盆破裂離開人世，以2.6%的遺憾收視率落幕。過去孔曉振主演的電視劇平均收視率都不低於兩位數，還獲封「收視女王」的稱號，但也因為《問問星星吧》這部劇而戰時失效。



雖然《問問星星吧》已經落幕，不過...接下來將在 The Hyundai Seoul 舉行 POP-UP （快閃店），周邊種類非常多，包含海報、明信片、底片吊飾、立牌、吊飾、識別證、衣服、水晶球等等，有些周邊還有附贈小卡。



相關消息一公開，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「這大概是事先約好的，但沒想到會這樣吧」、「穿太空服的樣子好可愛」、「如果我喜歡的電視劇也能出來周邊就好了」、「1%的觀眾會去看首爾快閃店」、「李敏鎬海外粉絲們應該會買吧」、「價格真不是開完笑的」、「比起電視劇粉絲，還是演員粉絲買吧」、「光靠演員粉絲們應該不會是赤字吧」、「開始填補500億了」、「原來 POP-UP 不是只給好的電視劇啊」、「完全不進行市場調查嗎」、「應該在電視劇結束前做」、「周邊設計很可愛，價格也很貴」、「收視率1%也做那種啊」等等。

另外，《問問星星吧》 POP-UP （快閃店）將在 The Hyundai Seoul（THE現代首爾）B2舉行，時間是2月27日（四）至3月5日（三），如果喜歡李敏鎬和孔曉振這兩位演員，這段時間也剛好在韓國旅遊的朋友們，可以去逛逛噢！

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