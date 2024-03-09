SM娛樂投降？RIIZE手燈出新預告照，卻又掀部分粉絲不滿：能改手燈但洪承漢回不來？

出道還不到半年，SM娛樂最新男團RIIZE，5日釋出手燈剪影照預告要推出官方手燈，卻慘遭粉絲吐槽抄襲、設計簡陋，隔日馬上發布新圖疑似要改善，不過卻又掀起部分粉絲不滿。

*先前報導：RIIZE手燈太像Epik High「中指手燈」與市面手指棒！粉絲氣炸X與KWANGYA 119罵翻

RIIZE手燈照剪影來看是同時伸出食指和大拇指的一隻手，外界猜測靈感來自成員們的手指指天團體手勢，但不想太像中指所以做了些變化，也有一說是比出「倒7」意指7名成員。結果，造型一釋出被說太像Epik High去年發行的「中指手燈」，又因為市面上已有長得如出一轍的「手指棒」，設計挨批簡陋、沒誠意。



隔日，RIIZE官方釋出全新照片，以圖片用英文公告手燈會在4月推出，設計和細節會另行發布，而推出時間和原圖一樣並無延後，大部分粉絲見此認為爭取成功了，興奮轉發貼文，不過也有一部分粉絲再次網路動員，希望暫停活動的成員承漢（Seunghan，洪承漢）能回歸。



RIIZE是去年9月出道，成員承漢在出道前一個月就不斷被爆出黑歷史，包括‎和女友親密照曝光、未成年在街頭吸菸……等等‎，11月便被SM娛樂予以暫停活動‎，今年1月RIIZE以單曲《Love 119》回歸就沒參與。承漢遭暫停活動後，許多他的粉絲仍抱持著其黑歷史爆料為假、願他回歸的希望，推特上不時有粉絲串聯要求SM讓他回歸。



不曉得是不是因為原手燈設計看起來像倒7，現在要改掉了反倒讓承漢的粉絲不滿，又掀起一波希望承漢回來的聲浪，有人發言：「能改變手燈的設計，但對於承漢的回歸和OT7 RIIZE的需求呢？」（按：OT7=One True Seven，一視同仁、均愛7名成員之意），更有粉絲直接改掉手燈圖，兩種改圖一個已破7000轉發，一種也破了千則轉發，可見要他回歸的粉絲數量還是相當驚人。



라이즈 응원봉 뜻 라이즈는 7명이다라는거래 pic.twitter.com/3HipAv6x2q — 가또 (@sangseuchi) March 5, 2024

so you can change the lightstick design due to demands but what about the demands for seunghans comeback and ot7 riize https://t.co/e3bWgg38fb pic.twitter.com/4LGliWWPZJ — juno (@zZsunjeong) March 6, 2024

if we can be this vocal over a lightstick design and have them listen, surely we can keep being vocal if not more for seunghan and riize as 7 https://t.co/j19xLzh5Pp — (@riizedotcom) March 6, 2024

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