SM娛樂投降？RIIZE手燈出新預告照，卻又掀部分粉絲不滿：能改手燈但洪承漢回不來？

出道還不到半年,SM娛樂最新男團RIIZE,5日釋出手燈剪影照預告要推出官方手燈,卻慘遭粉絲吐槽抄襲、設計簡陋,隔日馬上發布新圖疑似要改善,不過卻又掀起部分粉絲不滿。

*先前報導:RIIZE手燈太像Epik High「中指手燈」與市面手指棒!粉絲氣炸X與KWANGYA 119罵翻

RIIZE手燈照剪影來看是同時伸出食指和大拇指的一隻手,外界猜測靈感來自成員們的手指指天團體手勢,但不想太像中指所以做了些變化,也有一說是比出「倒7」意指7名成員。結果,造型一釋出被說太像Epik High去年發行的「中指手燈」,又因為市面上已有長得如出一轍的「手指棒」,設計挨批簡陋、沒誠意。



隔日,RIIZE官方釋出全新照片,以圖片用英文公告手燈會在4月推出,設計和細節會另行發布,而推出時間和原圖一樣並無延後,大部分粉絲見此認為爭取成功了,興奮轉發貼文,不過也有一部分粉絲再次網路動員,希望暫停活動的成員承漢(Seunghan,洪承漢)能回歸。



RIIZE是去年9月出道,成員承漢在出道前一個月就不斷被爆出黑歷史,包括‎和女友親密照曝光、未成年在街頭吸菸……等等‎,11月便被SM娛樂予以暫停活動‎,今年1月RIIZE以單曲《Love 119》回歸就沒參與。承漢遭暫停活動後,許多他的粉絲仍抱持著其黑歷史爆料為假、願他回歸的希望,推特上不時有粉絲串聯要求SM讓他回歸。



不曉得是不是因為原手燈設計看起來像倒7,現在要改掉了反倒讓承漢的粉絲不滿,又掀起一波希望承漢回來的聲浪,有人發言:「能改變手燈的設計,但對於承漢的回歸和OT7 RIIZE的需求呢?」(按:OT7=One True Seven,一視同仁、均愛7名成員之意),更有粉絲直接改掉手燈圖,兩種改圖一個已破7000轉發,一種也破了千則轉發,可見要他回歸的粉絲數量還是相當驚人。



so you can change the lightstick design due to demands but what about the demands for seunghans comeback and ot7 riize https://t.co/e3bWgg38fb pic.twitter.com/4LGliWWPZJ

if we can be this vocal over a lightstick design and have them listen, surely we can keep being vocal if not more for seunghan and riize as 7 https://t.co/j19xLzh5Pp