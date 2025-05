【韓網熱門】RIIZE新歌《每一天的結尾》獲讚有二代團味：「仿彿東方神起出道初期歌曲庫存」

男團RIIZE將於5月19日發行正規一輯《ODYSSEY》,其中收錄了一首全新的Fan song(The End of The Day)》,昨天首次公開後在韓網引起強烈反響!



RIIZE表示,這首歌承載著RIIZE的一天,就像在BRIIZE面前展開日記,傳達了成員們在結束忙碌的行程、回顧一整天時,對無論何時何地都陪伴左右、為他們應援的粉絲表達的感激之情。 據悉,成員們都非常喜歡這首歌,平時也經常哼唱,也希望大家仔細傾聽每一位成員的聲音特色,用心感受這首極具RIIZE風格的抒情歌曲。



와 모하끝 원빈 진짜 “sm보컬” 아 침나와

pic.twitter.com/gpw1ks9ogd — c.. (@ccriing) May 14, 2025

모든 하루의 끝 존나보컬휘몰아치는노래, 그리고 울어!하는뮤비 ㅅ ㅂ 네울게요 pic.twitter.com/kvFLVlHYfM — (@myluvanton) May 14, 2025

原PO認為這首歌很有二代團的感覺,甚至令人懷疑是「從東方神起出道初期的收錄曲硬碟裡拿出來的」XD

韓國網友評論:

1. 哇,真的是那時候的感覺!

2. 好熟悉的感性啊,好久不見kkk

3. 歌超好聽

4. 一聽到就心臟狂跳,完全是東方神起初創期的歌

5. 瘋了,想起東方神起的《我相信》《One》《Always There...》《Like Now》《傻瓜》《My little princess》

6. 播放的瞬間就懂了kkk哇,起了好多雞皮疙瘩

7. 天吶,我現在是回到2005年嗎...?

8. 這是正統SM抒情歌,凡是粉紅色血液必定會有反應

9. 音樂和MV都好像2000年初期

10. 我超愛這種曲風ᅲᅲ 一聽眼淚就流下來了

11. 很懷疑是真的把從前的歌拿出來發行kkk

12. 也有點Fly to the Sky的感覺,能想像到Brian和Hwanhee演唱的模樣

13. 也令人想起BoA《Nothing's Gonna Change》、少女時代《Dear.mom》、H.O.T《我們的誓言》

14. 很像國小、國中時聽的歌耶,想起我的學生時代了kkk

15. 因為元彬的嗓音,更讓人有這種感覺了kkkk一直覺得元彬無論外貌還是聲音,都堪稱「人間SM」(人類SM)

16. 點進來之前本想找茬,結果流著淚退場ᅲᅲ一點都沒錯ᅲᅲ

17. ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ真的很愛從前的感性... 一大早給我聽哭了

18. 高品質的老套橋段,就是必勝

