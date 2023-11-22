三番五次惹爭議！RIIZE承漢私照洩漏→未成年吸菸→吐槽同仁，粉絲們很不滿：快退團吧

RIIZE承漢負面消息接二連三爆出，引得粉絲們十分不滿，已經有粉絲要求他退隊，就連SM娛樂也開始搖擺不定。

據歌壇知情人士透露，RIIZE部分粉絲正在籌備「洪承漢退隊」示威，他們要在示威卡車上掛上「連續不斷的私生活爭議影響團隊，快退隊吧」、「簡直就是入坑勸退第一人」等標語，而示威卡車據悉會在22日這一天發出。

從出道前至今，承漢已經數次惹出爭議，影響了團隊形象。前有親密私照洩露，後有在街頭吸煙，而事情發生時承漢還是個未成年人。

而近期，承漢小號直播也被公開，吐槽TXT秀彬「跳舞不行，唱歌不行，Rap也不行，居然還當上了《Music Bank》的MC。 」

都說三振出局，因承漢已經連續3次因負面消息衝上熱搜，也引得RIIZE團粉和其他成員粉絲很不滿，希望他早早退團，不要連累其他人。據韓媒稱甚至連業界也表示他有退隊的可能性。



這件事情很快就在韓網論壇theqoo上引發熱議，網友留言增加速度之快令人咋舌，大家表示：「SM應該在開內部緊急會議吧」、「真的有良心的話，絕對會退隊」、「既然要退隊的話，晚一天不如早一天」、「快走吧，因為你一個人，我周圍的朋友都脫粉了，我也不知道自己能撐到什麼時候」、「SM啊，求你快讓他滾」、「吸菸（吸煙）是什麼時候？？我居然不知道，是最新的料嗎」、「只有粉絲最累」等。

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