SM娱乐投降？RIIZE手灯出新预告照，却又掀部分粉丝不满：能改手灯但洪承汉回不来？

出道还不到半年，SM娱乐最新男团RIIZE，5日释出手灯剪影照预告要推出官方手灯，却惨遭粉丝吐槽抄袭、设计简陋，隔日马上发布新图疑似要改善，不过却又掀起部分粉丝不满。

*先前报导：RIIZE手灯太像Epik High「中指手灯」与市面手指棒！粉丝气炸X与KWANGYA 119骂翻

RIIZE手灯照剪影来看是同时伸出食指和大拇指的一只手，外界猜测灵感来自成员们的手指指天团体手势，但不想太像中指所以做了些变化，也有一说是比出「倒7」意指7名成员。结果，造型一释出被说太像Epik High去年发行的「中指手灯」，又因为市面上已有长得如出一辙的「手指棒」，设计挨批简陋、没诚意。



隔日，RIIZE官方释出全新照片，以图片用英文公告手灯会在4月推出，设计和细节会另行发布，而推出时间和原图一样并无延后，大部分粉丝见此认为争取成功了，兴奋转发贴文，不过也有一部分粉丝再次网路动员，希望暂停活动的成员承汉（Seunghan，洪承汉）能回归。



RIIZE是去年9月出道，成员承汉在出道前一个月就不断被爆出黑历史，包括‎和女友亲密照曝光、未成年在街头吸菸……等等‎，11月便被SM娱乐予以暂停活动‎，今年1月RIIZE以单曲《Love 119》回归就没参与。承汉遭暂停活动后，许多他的粉丝仍抱持著其黑历史爆料为假、愿他回归的希望，推特上不时有粉丝串联要求SM让他回归。



不晓得是不是因为原手灯设计看起来像倒7，现在要改掉了反倒让承汉的粉丝不满，又掀起一波希望承汉回来的声浪，有人发言：「能改变手灯的设计，但对於承汉的回归和OT7 RIIZE的需求呢？」（按：OT7=One True Seven，一视同仁、均爱7名成员之意），更有粉丝直接改掉手灯图，两种改图一个已破7000转发，一种也破了千则转发，可见要他回归的粉丝数量还是相当惊人。



라이즈 응원봉 뜻 라이즈는 7명이다라는거래 pic.twitter.com/3HipAv6x2q — 가또 (@sangseuchi) March 5, 2024

so you can change the lightstick design due to demands but what about the demands for seunghans comeback and ot7 riize https://t.co/e3bWgg38fb pic.twitter.com/4LGliWWPZJ — juno (@zZsunjeong) March 6, 2024

if we can be this vocal over a lightstick design and have them listen, surely we can keep being vocal if not more for seunghan and riize as 7 https://t.co/j19xLzh5Pp — (@riizedotcom) March 6, 2024

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻