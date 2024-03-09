韓媒爆劉亞仁、安恩真主演《末日愚者》將在4月公開！涉毒的劉亞仁將全部剪輯？Netflix 方面回應了！

今日（9日）據韓媒 스포츠조（體育朝鮮）報導，演藝界相關人士表示：「Netflix 原創系列《末日愚者》確定於4月26日公開。」

《末日愚者》改編自日本作家伊阪幸太郎的同名小說，講述某天小行星衝撞地球，預示著世界末日即將來臨後，世界陷入混亂、人們在剩餘的時間內生活下去的故事。由劉亞仁、安恩真、全晟佑、金允慧主演，已經結束所有拍攝。



原定在去年年底公開的《末日愚者》因劉亞仁涉嫌吸毒而暫時推遲公開。同劇演員金英雄也在 IG 吐露心聲：「收到選角的令人開心的電話，拍第一場戲時心情激動的記憶，可能全都要化為泡沫。」令許多人感到惋惜。因此，即使考慮到一起出演該作品的演員們的辛勞、工作人員們的努力，也應該公開作品的呼聲也持續高漲。

關於《末日愚者》是否在4月公開，Netflix 方面則謹慎回應：「目前尚未確定，一旦確定公開日期，將會通過正式報導告知大家。因為構成作品故事的角色，劉亞仁的份量不是全部剪輯，對於作品公開前的分量很難詳細說明。」



另外，劉亞仁因涉嫌從2020年9月至2022年3月在首爾一帶醫院注射異丙酚（牛奶針）達181次而被不拘留起訴，還涉嫌從2021年5月至2022年8月，44次用他人名義非法獲得兩種共1150餘顆安眠藥的處方、與共犯熟人崔某等4人一起在美國吸食大麻等，對劉亞仁的第四次審訊將於4月16日下午2點進行。



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