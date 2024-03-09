去年底打敗劉在錫奪大賞的辣個男人！旗安84將上《劉Quiz》，兩人7年前就曾結緣

近日有消息，旗安84已於6日完成tvN《劉Quiz On The Block》節目錄製。

旗安84去年底在MBC靠著兩檔節目，《我獨自生活》與《既然出生就環遊世界》拿下2023MBC演藝大賞之最高殊榮「大賞」，從漫畫家跨足綜藝的斜槓（Slash）人生可以說來到最顛峰，當時他打敗的其中一名入圍者即《劉Quiz On The Block》主持人劉在錫（劉在錫以《玩什麼好呢》入圍）。



除了經常在MBC演藝大賞頒獎典禮上相遇，旗安84和劉在錫2016年就結下緣分，旗安84參與了劉在錫等人主持的MBC《無限挑戰》「接力漫畫」企劃，親自指導劉在錫等畫漫畫，沒多久旗安84就成為同為MBC的《我獨自生活》固定班底至今，開啟綜藝生涯。2016當年，旗安84還上了劉在錫在KBS的另一檔節目《Happy Together 3》節目，旗安84搶話還被劉在錫吐槽「有想獨自當明星的野心」，7年過去還真的是明星了。



劉在錫也許對旗安84的綜藝啟蒙有所助力，旗安84在奪大賞的感言上便提及劉在錫曾在SBS主持的節目《X-MAN》與《無限挑戰》「無限商社」系列，說到家裡氣氛本來就比較嚴肅，而當節目上在錫哥在笑時，對比就很明顯，所以也曾想過讓爸爸知道自己和朋友相處也很有趣，不過一直都沒實現，來不及讓爸爸看見爸爸便去世了，形成心中遺憾。



究竟「大賞新人」旗安84遇上大賞常客劉在錫，會是什麼樣的火花呢？旗安84出演《劉Quiz》的集數預計在本月中旬播出（可能是13日或20日，下週6日藝人來賓是金秀賢）。



▼回顧旗安84大賞感言



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