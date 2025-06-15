《全知干預視角》BTS j-hope表達了對團體活動的期待：「成員們已經在討論專輯，很快就會回歸！」

BTS 防彈少年團成員 j-hope 表達了對成員們正積極準備專輯和回歸，甚至提到了世界巡迴演唱會，一番話讓粉絲們更加期待團體的活動。

昨晚（14日）播出的 MBC 綜藝節目《全知干預視角》中，j-hope 出演並分享了許多近況。

當天，j-hope 在結束首場個人巡演後，久違地在國內節目上向大家問候。

出演者們回顧了他的首場個人巡演，並詢問正人氣高漲的 j-hope 的心境。j-hope 表示：「從七人一起活動到現在獨自活動，能夠自己進行巡演真的很感謝。」



目前僅剩成員 SUGA 尚未解除兵役的情況下，他也流露出對完整體回歸的擔憂與期待。

j-hope 說：「我退伍的時候心情也很複雜，不知道重新一起工作時能否展現出好的默契，這讓我有些擔心。但畢竟我們一起活動了這麼久，應該也會很有趣，心裡也感到很期待。」



他接著說：「很快就會聚在一起討論有關專輯的事，也正努力準備盡可能用最快的時機回歸。由於 BTS 就是以公演（演唱會）著稱，應該也會開始準備世界巡演。」預告了他們將積極的活動的最新計劃。

▼節目上也分享了個人演唱會上，他獨自唱團隊熱門曲〈Mic Drop〉的片段，讓主持群也感受到粉絲ARMY們的熱情，忍不住連連驚呼～：



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