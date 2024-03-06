RIIZE手燈太像Epik High「中指手燈」與市面手指棒！粉絲氣炸X與KWANGYA 119罵翻

大勢五代男團RIIZE昨（5）日發布了官方手燈（或稱應援棒）預告照，一發布就引發粉絲排山倒海的反對。

RIIZE同時比出食指與大拇指的手勢手燈，據說設計靈感源於成員們常比的食指手勢，粉絲與網友一看便覺得太像‎Epik High去年問世的「朴圭奉」中指手燈，還有市面上早有販售的「手指棒」，或稱「手勢棒」。吐槽RIIZE手燈的Meme（迷因）、哏圖紛紛出籠……



▼網友吐槽乾脆買市面原有的就好，便宜很多



라이즈 응원봉 진짜면 이거 사세요

다이소 꺼는 조명이 없지만 얘는 무려 LED임 pic.twitter.com/gArD7dicNG — 밤긋 (@biiiiize) March 5, 2024

▼「想像一下不是買RIIZE手燈，而是買朴圭奉潛入Fancon……」



라이즈 응원봉 말고 박규봉 사서 팬콘 잠입하는 상상하게되.. pic.twitter.com/fqFa3RJ7N8 — 나우 (@nowendwon) March 5, 2024

（示意影片）



也有粉絲乾脆自己動手替RIIZE設計，有人以RIIZE出道單曲〈Get A Guitar〉發想設計出了吉他樣式的手燈，有人想出熱氣球形狀的手燈，也有人提議乾脆設計能攜帶成員玩偶放的手燈（舉例玩偶是Sohee炤熙的），表達寧願簡陋也不想要官方目前的款式。



기타모양도 귀여울 것 같아서 그려봤던 라이즈 응원봉....



저는 삿대질하는 손이 나올 줄은 몰랐죠. pic.twitter.com/2Qp7spvqow — 포유 (@Im_your_briize) March 5, 2024

라이즈 응원봉 쉽지않네



내가 생각한것 스엠이 준것 pic.twitter.com/1i7qmNpl4o — : ) (@___RIIZE___) March 5, 2024

라이즈 응원봉

차라리 열어서 파츠 뺄 수 잇게 해주세요

똘병이 넣어다닐 것임 pic.twitter.com/pqmQzhODaQ — 좆도맞대(@byobinlln) March 5, 2024

後續theqoo論壇出現一則文章‎〈RIIZE應援棒有剽竊嫌疑加上詛咒？〉，原Po整理出該換的理由，理由不止RIIZE手燈和Epik High手燈相像，還有手勢在日本有「詛咒」之意，隊上有日籍成員更應該嚴肅對待。除了X（原Twitter），原Po也說SM娛樂專屬的舉報中心「KWANGYA 119」（曠野119）目前已累積非常多粉絲抗議，最後表示「從來沒有那麼大團結過，換一下吧」，底下湧入上百名網友附和。

▼X上「RIIZE手燈」登韓國熱門趨勢外，KWANGYA 119目前「更正舉報&意見建議」幾乎都是關於RIIZE，還不斷增加



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