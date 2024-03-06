RIIZE手燈太像Epik High「中指手燈」與市面手指棒！粉絲氣炸X與KWANGYA 119罵翻
廣告

RIIZE手燈太像Epik High「中指手燈」與市面手指棒！粉絲氣炸X與KWANGYA 119罵翻

KPOP   2024年3月6日   星期三13:02   草莓  

（封面圖源：X@RIIZE_official、蝦皮購物@玩具小買鋪子截圖、IG@blobyblo）

大勢五代男團RIIZE昨（5）日發布了官方手燈（或稱應援棒）預告照，一發布就引發粉絲排山倒海的反對。

RIIZE手燈預告照（圖源：X@RIIZE_official）

RIIZE同時比出食指與大拇指的手勢手燈，據說設計靈感源於成員們常比的食指手勢，粉絲與網友一看便覺得太像‎Epik High去年問世的「朴圭奉」中指手燈，還有市面上早有販售的「手指棒」，或稱「手勢棒」。吐槽RIIZE手燈的Meme（迷因）、哏圖紛紛出籠……
RIIZE經常比食指向上動作（圖源：IG@riize_official）‎Epik High中指手燈「朴圭奉」（圖源：IG@blobyblo）

▼網友吐槽乾脆買市面原有的就好，便宜很多

▼「想像一下不是買RIIZE手燈，而是買朴圭奉潛入Fancon……」

（示意影片）

也有粉絲乾脆自己動手替RIIZE設計，有人以RIIZE出道單曲〈Get A Guitar〉發想設計出了吉他樣式的手燈，有人想出熱氣球形狀的手燈，也有人提議乾脆設計能攜帶成員玩偶放的手燈（舉例玩偶是Sohee炤熙的），表達寧願簡陋也不想要官方目前的款式。

後續theqoo論壇出現一則文章‎〈RIIZE應援棒有剽竊嫌疑加上詛咒？〉，原Po整理出該換的理由，理由不止RIIZE手燈和Epik High手燈相像，還有手勢在日本有「詛咒」之意，隊上有日籍成員更應該嚴肅對待。除了X（原Twitter），原Po也說SM娛樂專屬的舉報中心「KWANGYA 119」（曠野119）目前已累積非常多粉絲抗議，最後表示「從來沒有那麼大團結過，換一下吧」，底下湧入上百名網友附和。

▼X上「RIIZE手燈」登韓國熱門趨勢外，KWANGYA 119目前「更正舉報&意見建議」幾乎都是關於RIIZE，還不斷增加
（圖源：X截圖）（圖源：SM TOWN曠野119網站截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » RIIZE手燈太像Epik High「中指手燈」與市面手指棒！粉絲氣炸X與KWANGYA 119罵翻
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手