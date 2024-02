AOA酉奈大婚♥ 新郎正面婚紗照曝光！隊友惠晶到場，祝歌由前輩SISTAR孝琳與Sleepy獻唱

女團AOA出身的酉奈(本名徐酉奈)今(8)日下午大婚,對象是知名音樂製作團體GALACTIKA *成員F R I D A Y.(本名姜正勳),隨著婚禮進行,新郎的正面婚紗照終於曝光,婚禮上也可見不少明星。

酉奈上月宣布結婚後發布不少婚紗照,不過和許多藝人一樣,或許是為了保護F R I D A Y.的隱私,或是考慮到追蹤自己的粉絲們,照片都刻意發布僅有自己的照片或者裁掉新郎,而F R I D A Y.也不曾上傳任何婚紗照,和女方的合照一張都沒有,僅結婚前一日發了婚禮要穿的西裝照。

婚禮這天,從賓客們便曝光的現場照中,終於能一瞥兩人完整婚紗照。許多賓客都拍照、拍影片紀錄下兩人的重要時刻,從新郎新娘分別進場、受歌手演唱祝歌祝福,到承諾誓言接吻都有,十足甜蜜。



祝歌歌手是誰呢?是SISTAR孝琳和饒舌歌手Sleepy!F R I D A Y.所屬的GALACTIKA *曾為SISTAR創作不少歌曲,包括〈Shady Girl〉、〈Let's Get The Party Started〉還有小分隊SISTAR19的〈MA BOY〉。孝琳為兩人獻唱了自己的《看見愛情》OST〈I Choose To Love You〉,饒舌歌手Sleepy則唱歡快Trot歌曲〈It's a wonderful life〉炒熱氣氛。



除了新郎新娘,唱祝歌的孝琳和Sleepy,座上賓客也有不少「星光」,如SISTAR及SISTAR19另名成員寳拉、饒舌歌手Changmo、Nine Muses出身金祚,酉奈AOA時期的隊友惠晶也在。

▼SISTAR、SISTAR19孝琳與寶拉



▼Changmo IG限時動態



▼Nine Muses金祚



▼AOA 惠晶IG限時動態



在酉奈完成終身大身的時刻,除了祝福,也不禁令人遙望AOA過往在舞台上發光的時刻。歐膩要進入人生下個階段了,一定要幸福啊!

