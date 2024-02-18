FTIsland率FNC最新師弟樂團來台！李洪基站上北流高喊：「好喜歡這裡〜」盼來台參加音樂祭

FTIsland再度來台開唱，主唱李洪基與鼓手崔敏煥，貝斯手李在真與客座吉他手李義洙本次來到台北流行音樂中心與粉絲們見面，李洪基一看見這次一樓的粉絲們是站立在搖滾區內，讓他超滿意超開心，大喊「好喜歡這裡〜」！

值得一提的是，在FTIsland正式演出之前，登上舞台進行暖場演出的組合，正是FNC推出的最新男子團體，就連正式的團名都還沒有確認，就先來到台灣與粉絲們見面，穿著白色毛衣的主唱金京俊，帥氣外型簡直是李洪基加上張根碩的合成體，其餘三位成員金信、李炫抒與鼓手Joshua也相當有特色，在暖場時帶來許多Cover的歌曲，讓剛進場的粉絲們已經開始high起來。









FTIsland一登場就讓全場陷入瘋狂尖叫，李洪基滿場飛又跳又唱，相當興奮。李洪基之前來台的演出都是在TICC舉辦，對於全場坐席的場地頗有微詞，多次表達他希望粉絲們能夠站著和他一起high，今天場地來到北流，一樓的搖滾區是全站席，讓李洪基相當滿意，還說「大家之前是不是看演出看得太輕鬆了啊？」，希望大家站著一起感受音樂，而且李洪基不斷稱讚這場地跟他們平時表演的相當類似，有一種熟悉感。



鼓手崔敏煥向大家問候時，也不避諱提到了自己在去年底「發生了一些事情」，指的是離婚的消息，李洪基立刻以中文接著說「沒關係沒關係」安慰好友。李洪基說希望今日可以表現出大家曾經印象中的FTIsland以及嶄新的FTIsland，2023已經過去，迎向2024年的最新篇章。為此他更請出他的好朋友「洪順」，其實是一支精心像聖誕樹般裝飾的的麥克風Stand，與大家一起找回FT的初心。



之前李洪基來台曾因為翻譯老師翻譯成中文的過程比較長，令他失去耐心，一直覺得自己沒有說那麼多內容，不過這次他想到一個好辦法，為了讓大家不無聊，翻譯正在傳達中文的時候，他一邊以手勢表達出自己剛剛想要講的內容，令現場增添許多笑聲。



李洪基還許願除了專場演唱會也能以其他方式來台，譬如一些音樂祭等等，他說這需要粉絲們的協助，希望大家多多到這些音樂祭相關的消息下方留言，說希望能看到FTIsland，這樣一來他們公司才會接到邀約，請粉絲們多多為他們製造來台機會喔！李洪基也期許自己還能夠與粉絲們共同在音樂的路上走很久很久，期待大家不離不棄。



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