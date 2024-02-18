小人物的大魅力！「玄奉植」這個名字你可能沒聽說過，但《低谷醫生》《京城生物》《Sweet Home2》等人氣劇裡都有他

說起演員「玄奉植」你可能不知道他是誰，但提起《D.P：逃兵追緝令》里的「千龍德」中校、《京城生物》日本醫生「一郎」，你一定會想起這張臉。

玄奉植算是一位「有演技沒名氣」的演員，演技好、作品多、品質高，但熱度卻不如很多年輕人氣演員。 但這樣的人反而有更多的拍戲機會，被觀眾們調侃是「自來水水龍頭一樣的演員」、「只要有縫隙就出現」。

縱觀這幾年的影視劇圈，玄奉植稱得上是最忙碌的演員了，哪怕是遇到前兩年的全球疫情，他也沒停下拍戲的腳步，除了尚未公開的作品之外，這幾年已經拍了（或正在籌備拍攝）6部電視劇，4部電影了，而他每一次亮相都是全新的角色，帶給觀眾全新的體驗。

除了《D.P》、《京城生物》之外，玄奉植近期還出演過《Sweet Home2》裡的「王浩相」（持有槍械及主張殺害一切怪物的一名男子，帶著哈尼一起生活）、《毒梟聖徒》中男主角「姜仁久」（河正宇 飾）的老同學「朴應守」、《遺贈的秘密》里私家偵探社社長「姜弘植」、《低谷醫生》 中女主南荷娜（朴信惠 飾）的舅舅、《殺人者的難堪》里男主「張難勘」的同事「朴忠鎮」等，他如「劇拋臉」一般，哪怕同樣是好人角色，他也詮釋出不同的層次感，賦予各個角色生動。



身為演員的玄奉植最大的優點就是無論接到什麼樣的角色，他都能全然融入進去，不靠演，而是變成了劇中人。 他可以是梳著油頭、瞪著眼睛的放貸人，也可以是低眉順眼、面帶微笑的鄰居大叔，只要是角色人物需要，玄奉植就能瞬間變臉，演技好到根本不像演的。

玄奉植外貌條件稱不少好，甚至有時被說「醜」，卻靠著演技，殺出一條血路，誰說小角色就演不出大味道？！

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