AOA酉奈與名作曲家GALACTIKA *成員結婚！TWICE與ITZY歌曲也許有他倆愛的結晶！

女團AOA出身的酉奈，今（18日）與名音樂製作團體GALACTIKA *成員F R I D A Y.（姜正勳）步入禮堂。

酉奈上月在個人IG公開喜訊，發布了首張婚紗照並表達了自己有了想相伴一生的人，婚禮就在2月，僅邀請親朋好友，後來又陸陸續續公開了幾張婚紗照，掩飾不住將為人新娘的幸福。

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AOA是相當特別的團體，兼具舞團與樂團愛豆身分，以〈Miniskirt〉等歌曲紅極一時，而酉奈在活動期間（2012~2020）擔任隊內主唱、鍵盤手，也是小分隊AOA Black、AOA CREAM成員，2017年起以「E.NA」之名展開其他音樂活動例如錄製和聲或作詞作曲，最知名的是替TWICE〈Heart Shaker〉與ITZY〈DALLA DALLA〉及〈WANNABE〉和聲。



而新郎F R I D A Y.所屬的GALACTIKA *是個作詞作曲包辦的音樂製作團隊，2009年出道，製作出的名曲包括SISTAR〈Shady Girl〉、SISTAR19〈MA BOY〉、ZE:A帝國之子〈Aftereffect〉、TWICE〈HEART SHAKER〉、ITZY〈DALLA DALLA〉、ITZY〈WANNABE〉、ITZY〈LOCO〉與TWICE〈SET ME FREE〉。



找到兩人的重疊之處了嗎？酉奈會與F R I D A Y.擦出愛的火花和「E.NA」有很大的關聯，他們正是因為不斷的合作下熟識繼而交往，雙方不僅合作了TWICE〈HEART SHAKER〉，ITZY〈DALLA DALLA〉與〈WANNABE〉，至少還合作過由JUNIEL演唱的《抓住幽靈》OST〈那顆星〉、由韓東根演唱的《紅丹心》OST〈Missing You〉。若再回溯更早，GALACTIKA *替AOA寫了2016年發行的第二張日本專輯〈Runway〉裡的〈OK!〉。



從1月聽到消息，直至兩人真正步入禮堂，網友都相當祝福他們，也有首次聽見酉奈就是E.NA的人表達驚訝，或是對兩人在音樂合作路上牽起紅線感到很特別，不過同樣有人想起AOA便感傷起來、替她們覺得可惜。

最後附上更多酉奈準備婚禮期間所發布的婚紗照，新郎F R I D A Y.昨晚在IG限時動態似乎也表達了要送走年少的自己。



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