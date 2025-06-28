AOA林到婲（澯美）婚禮現場曝光，隊友智珉、雪炫、惠晶齊聚見證幸福時刻

女團AOA忙內成員林到婲（曾用藝名「澯美」）今日在首爾舉辦婚禮，隊友雪炫、惠晶及已退隊成員智珉均出席，再次展現溫暖義氣。

智珉最先在IG限動PO出到婲步入婚禮會場的影片，用諧音文字寫道：「喜歡我們的忙內到婲。」影片中，到婲身穿鑲有大顆寶石的婚紗，沒有男性親屬陪同，獨自沿著紅毯走入會場，與新郎牽手。



惠晶和雪炫也拍下同一個瞬間的影片PO到IG，惠晶激動寫道：「哎呦真漂亮，恭喜結婚，T.T呀」（*「Chanmi T.T」是澯美的天使名，T.T是對她的愛稱）



澯美於2012年作為主舞加入AOA，組合陸續推出《Heart Attack》《貓步輕悄》《迷你裙》等熱門歌曲，在去年5月正式解散。 2020年，隊長申智珉遭前成員權珉娥控訴霸凌，隨後退出AOA甚至中斷演藝活動，雖然後來復出但仍保持低調。 即便合體活動已經是數年前，仍然維持了深厚的情誼。



澯美2022年將姓氏從「金」改為母親的「林」，隔年宣佈將名字改為「到婲」。 去年5月到婲最後一個離開原公司FNC娛樂，今年2月簽約Dante娛樂，5月在沒有任何原因是多的情況下宣佈即將步入婚姻殿堂。 至此，到婲成為繼Yuna之後，第二位步入婚姻的AOA成員。

到婲的婚禮過程與新婚生活將透過TV朝鮮綜藝《超鮮情聖》透露 公開，令人期待看到她的幸福時刻。



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