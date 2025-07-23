SISTAR昭宥外貌「大進化」？ 觀眾留言灌爆：「差點認不出來！」本人親揭「驚人變化」的真相

女團SISTAR成員昭宥近日因外貌變化巨大，成為網友熱議的焦點。 她與成員寶拉（Bora）一同出演了知名主持人申東燁的網路節目，並親自對「變臉」傳聞做出了回應。

昭宥與寶拉日前做客YouTube頻道《心酸的哥哥申東燁》，在節目中與主持人申東燁、鄭好喆分享了近況和各種趣事。 然而，除了節目中充滿歡笑的談話內容，昭宥與以往截然不同的外貌也迅速吸引了網友的目光，引發了熱烈討論。



節目播出期間，許多觀眾對昭宥的變化感到震驚，實時評論中充滿了「昭宥在哪裡？ 」、「昭宥沒來吧？ 」、「這個人不是昭宥」、「她是誰」等留言，對其外貌的巨大變化表示難以置信。昭宥本人在節目中也坦然提到了自己近來常被人認不出的情況，但她給出的理由並非是外界猜測的「臉部變化」，昭宥主動分享道：「我常去的健身房裡，有很多SISTAR活動時期一起工作過的人，但他們現在跟我打招呼時，都認不出我來。 」



當一旁的寶拉驚訝地問「為什麼？ 」時，昭宥解釋道：「因為我的身體變得太小了。 」 她強調，是因為成功減肥后身形小了一圈，才導致大家沒能第一時間認出她，而非面容的改變。隨後昭宥還開啟了「自嘲模式」，談及自己過去的身材。 她直言：「我上次上節目的時候很胖」，並補充說自己回頭看當時的影片，「都看到雙下巴了」。



在主持人和寶拉都表示不認同后，昭宥開玩笑地自創詞語，先是稱自己為「適胖」（適當的胖），最後又在大家的笑聲中總結為「適豐」（適當的豐滿），率真坦誠的發言為節目增添了許多樂趣。

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