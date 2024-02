AOA酉奈大婚♥ 新郎正面婚纱照曝光！队友惠晶到场，祝歌由前辈SISTAR孝琳与Sleepy献唱

女团AOA出身的酉奈(本名徐酉奈)今(8)日下午大婚,对象是知名音乐制作团体GALACTIKA *成员F R I D A Y.(本名姜正勋),随著婚礼进行,新郎的正面婚纱照终於曝光,婚礼上也可见不少明星。

酉奈上月宣布结婚后发布不少婚纱照,不过和许多艺人一样,或许是为了保护F R I D A Y.的隐私,或是考虑到追踪自己的粉丝们,照片都刻意发布仅有自己的照片或者裁掉新郎,而F R I D A Y.也不曾上传任何婚纱照,和女方的合照一张都没有,仅结婚前一日发了婚礼要穿的西装照。

(*更多照片可见前一篇:AOA酉奈与名作曲家GALACTIKA *成员今结婚♥ TWICE与ITZY歌曲也许有他俩爱的结晶!‎)



婚礼这天,从宾客们便曝光的现场照中,终於能一瞥两人完整婚纱照。许多宾客都拍照、拍影片纪录下两人的重要时刻,从新郎新娘分别进场、受歌手演唱祝歌祝福,到承诺誓言接吻都有,十足甜蜜。



祝歌歌手是谁呢?是SISTAR孝琳和饶舌歌手Sleepy!F R I D A Y.所属的GALACTIKA *曾为SISTAR创作不少歌曲,包括〈Shady Girl〉、〈Let's Get The Party Started〉还有小分队SISTAR19的〈MA BOY〉。孝琳为两人献唱了自己的《看见爱情》OST〈I Choose To Love You〉,饶舌歌手Sleepy则唱欢快Trot歌曲〈It's a wonderful life〉炒热气氛。



除了新郎新娘,唱祝歌的孝琳和Sleepy,座上宾客也有不少「星光」,如SISTAR及SISTAR19另名成员寳拉、饶舌歌手Changmo、Nine Muses出身金祚,酉奈AOA时期的队友惠晶也在。

▼SISTAR、SISTAR19孝琳与宝拉



▼Changmo IG限时动态



▼Nine Muses金祚



▼AOA 惠晶IG限时动态



在酉奈完成终身大身的时刻,除了祝福,也不禁令人遥望AOA过往在舞台上发光的时刻。欧腻要进入人生下个阶段了,一定要幸福啊!

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻