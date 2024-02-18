AOA酉奈大婚♥ 新郎正面婚纱照曝光！队友惠晶到场，祝歌由前辈SISTAR孝琳与Sleepy献唱
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AOA酉奈大婚♥ 新郎正面婚纱照曝光！队友惠晶到场，祝歌由前辈SISTAR孝琳与Sleepy献唱

明星   2024年2月18日   星期日18:08   草莓  

（封面图源：IG@sooo_pilates截图、IG@yoon__00vv截图）

女团AOA出身的酉奈（本名徐酉奈）今（8）日下午大婚，对象是知名音乐制作团体GALACTIKA *成员F R I D A Y.（本名姜正勋），随著婚礼进行，新郎的正面婚纱照终於曝光，婚礼上也可见不少明星。

酉奈上月宣布结婚后发布不少婚纱照，不过和许多艺人一样，或许是为了保护F R I D A Y.的隐私，或是考虑到追踪自己的粉丝们，照片都刻意发布仅有自己的照片或者裁掉新郎，而F R I D A Y.也不曾上传任何婚纱照，和女方的合照一张都没有，仅结婚前一日发了婚礼要穿的西装照。

（*更多照片可见前一篇：AOA酉奈与名作曲家GALACTIKA *成员今结婚♥ TWICE与ITZY歌曲也许有他俩爱的结晶！‎
（图源：IG@yn_s_1230）（图源：IG@iamyourfriday截图）

婚礼这天，从宾客们便曝光的现场照中，终於能一瞥两人完整婚纱照。许多宾客都拍照、拍影片纪录下两人的重要时刻，从新郎新娘分别进场、受歌手演唱祝歌祝福，到承诺誓言接吻都有，十足甜蜜。
（图源：IG@and1play截图）（图源：IG@rheemix_截图）（图源：IG@sooo_pilates截图）（图源：IG@dkchoo_monotree截图）（图源：IG@yoon__00vv截图）（图源：IG@ojpictures_截图）

祝歌歌手是谁呢？是SISTAR孝琳和饶舌歌手Sleepy！F R I D A Y.所属的GALACTIKA *曾为SISTAR创作不少歌曲，包括〈Shady Girl〉、〈Let's Get The Party Started〉还有小分队SISTAR19的〈MA BOY〉。孝琳为两人献唱了自己的《看见爱情》OST〈I Choose To Love You〉，饶舌歌手Sleepy则唱欢快Trot歌曲〈It's a wonderful life〉炒热气氛。
（图源：IG@beliefgym_cap.j截图）（图源：IG@beliefgym_cap.j截图）

除了新郎新娘，唱祝歌的孝琳和Sleepy，座上宾客也有不少「星光」，如SISTAR及SISTAR19另名成员寳拉、饶舌歌手Changmo、Nine Muses出身金祚，酉奈AOA时期的队友惠晶也在。

▼SISTAR、SISTAR19孝琳与宝拉
（图源：IG@like.a_star截图）

▼Changmo IG限时动态
（图源：IG@changmo_截图）

▼Nine Muses金祚
（图源：IG@balkwang截图）

▼AOA 惠晶IG限时动态
（图源：IG@dongdong810截图）

在酉奈完成终身大身的时刻，除了祝福，也不禁令人遥望AOA过往在舞台上发光的时刻。欧腻要进入人生下个阶段了，一定要幸福啊！

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