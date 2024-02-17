在韓國名譽掃地無人理，日本演出卻大排長龍！朴有天現身出道20週年活動遇日飯笑開花

在韓國混不下去的朴有天轉戰日本，竟然依舊玩得風生水起。

朴有天，作為曾經男團東方神起中人氣最火爆的一名成員，如今卻因涉毒、性侵、私生活混亂等醜聞名聲一落千丈。 2019年朴有天因涉嫌吸食毒品被判有期徒刑10個月，緩期2年執行。 當時一再強調自己清白的他賭上自己的職業生涯召開了記者會，然而很快就被狠狠打臉，毒檢測出陽性，證實了自己的涉毒舊史，最終朴有天只得灰溜溜地表示退出娛樂圈。

不過，近兩年他卻不停出現在公眾面前，甚至傳出拍攝獨立影片的消息，頻繁試探大眾底線，只是韓國輿論一直對他保持著警戒心，民眾也十分反感，朴有天的復出計畫未能在韓國執行。

雖然朴有天在韓國本土四處碰壁，但仍不死心的他又將視線轉至國外，去年12月就傳出他要在日本舉辦粉絲會和晚宴的消息。而本月9日，朴有天真的在日本東京舉行了相關活動，入場券售價從2.3萬日幣-5萬日幣不等，遠超韓國愛豆演唱會門票。

Is it really a Yoochun event if he doesn't sing "Chajatta" while walking amongst his screaming fans?

PS: I REALLY need to learn to zoom out on a more timely basis #ユチョン #yuchun #박유천 #Rebirth pic.twitter.com/MHwj0iZsyG — 올해 30대 카아 (@jhan_azn) February 11, 2024

Park Yuchun 20th Anniversary [Re.Birth] Day 1 in Tokyo today (240209)✨



now his turn to have struggle with these 하트하트 things j-jun senpai will teach you#Yoochun #ParkYuchun #박유천 #ユチョン #Rebirth #ParkYoochunpic.twitter.com/Gag7kyvREi — TVXQ! Fanbase.id Happy YH Day!♡ (@dbskfanbaseid) February 9, 2024

雖然售價不菲，但仍有不少朴有天的死忠粉參加了活動，有粉絲通過SNS曬出了當天的照片。 活動場地前，朴有天的粉絲們大排長龍，耐心地等待入場。 現身的朴有天也少年感不在，略顯大叔氣質，當聽到粉絲們要求他比心時，他也開心照做，和粉絲們互動，完全沒了在韓國本土的拘束感。

相關消息傳回韓國國內，韓網友們忍不住嘲諷：「國內混不下去了」、「日本粉絲容忍度太高了」、「這種人還有粉絲嗎」、「受不了」等。

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