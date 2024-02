在韓國名譽掃地無人理，日本演出卻大排長龍！朴有天現身出道20週年活動遇日飯笑開花

在韓國混不下去的朴有天轉戰日本,竟然依舊玩得風生水起。

朴有天,作為曾經男團東方神起中人氣最火爆的一名成員,如今卻因涉毒、性侵、私生活混亂等醜聞名聲一落千丈。 2019年朴有天因涉嫌吸食毒品被判有期徒刑10個月,緩期2年執行。 當時一再強調自己清白的他賭上自己的職業生涯召開了記者會,然而很快就被狠狠打臉,毒檢測出陽性,證實了自己的涉毒舊史,最終朴有天只得灰溜溜地表示退出娛樂圈。

不過,近兩年他卻不停出現在公眾面前,甚至傳出拍攝獨立影片的消息,頻繁試探大眾底線,只是韓國輿論一直對他保持著警戒心,民眾也十分反感,朴有天的復出計畫未能在韓國執行。

雖然朴有天在韓國本土四處碰壁,但仍不死心的他又將視線轉至國外,去年12月就傳出他要在日本舉辦粉絲會和晚宴的消息。而本月9日,朴有天真的在日本東京舉行了相關活動,入場券售價從2.3萬日幣-5萬日幣不等,遠超韓國愛豆演唱會門票。

Is it really a Yoochun event if he doesn't sing "Chajatta" while walking amongst his screaming fans?

PS: I REALLY need to learn to zoom out on a more timely basis #ユチョン #yuchun #박유천 #Rebirth pic.twitter.com/MHwj0iZsyG