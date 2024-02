在韩国名誉扫地无人理，日本演出却大排长龙！朴有天现身出道20周年活动遇日饭笑开花

在韩国混不下去的朴有天转战日本,竟然依旧玩得风生水起。

朴有天,作为曾经男团东方神起中人气最火爆的一名成员,如今却因涉毒、性侵、私生活混乱等丑闻名声一落千丈。 2019年朴有天因涉嫌吸食毒品被判有期徒刑10个月,缓期2年执行。 当时一再强调自己清白的他赌上自己的职业生涯召开了记者会,然而很快就被狠狠打脸,毒检测出阳性,证实了自己的涉毒旧史,最终朴有天只得灰溜溜地表示退出娱乐圈。

不过,近两年他却不停出现在公众面前,甚至传出拍摄独立影片的消息,频繁试探大众底线,只是韩国舆论一直对他保持著警戒心,民众也十分反感,朴有天的复出计画未能在韩国执行。

虽然朴有天在韩国本土四处碰壁,但仍不死心的他又将视线转至国外,去年12月就传出他要在日本举办粉丝会和晚宴的消息。而本月9日,朴有天真的在日本东京举行了相关活动,入场券售价从2.3万日币-5万日币不等,远超韩国爱豆演唱会门票。

Is it really a Yoochun event if he doesn't sing "Chajatta" while walking amongst his screaming fans?

PS: I REALLY need to learn to zoom out on a more timely basis #ユチョン #yuchun #박유천 #Rebirth pic.twitter.com/MHwj0iZsyG