在韩国名誉扫地无人理，日本演出却大排长龙！朴有天现身出道20周年活动遇日饭笑开花

在韩国混不下去的朴有天转战日本，竟然依旧玩得风生水起。

朴有天，作为曾经男团东方神起中人气最火爆的一名成员，如今却因涉毒、性侵、私生活混乱等丑闻名声一落千丈。 2019年朴有天因涉嫌吸食毒品被判有期徒刑10个月，缓期2年执行。 当时一再强调自己清白的他赌上自己的职业生涯召开了记者会，然而很快就被狠狠打脸，毒检测出阳性，证实了自己的涉毒旧史，最终朴有天只得灰溜溜地表示退出娱乐圈。

不过，近两年他却不停出现在公众面前，甚至传出拍摄独立影片的消息，频繁试探大众底线，只是韩国舆论一直对他保持著警戒心，民众也十分反感，朴有天的复出计画未能在韩国执行。

虽然朴有天在韩国本土四处碰壁，但仍不死心的他又将视线转至国外，去年12月就传出他要在日本举办粉丝会和晚宴的消息。而本月9日，朴有天真的在日本东京举行了相关活动，入场券售价从2.3万日币-5万日币不等，远超韩国爱豆演唱会门票。

Is it really a Yoochun event if he doesn't sing "Chajatta" while walking amongst his screaming fans?

PS: I REALLY need to learn to zoom out on a more timely basis #ユチョン #yuchun #박유천 #Rebirth pic.twitter.com/MHwj0iZsyG — 올해 30대 카아 (@jhan_azn) February 11, 2024

Park Yuchun 20th Anniversary [Re.Birth] Day 1 in Tokyo today (240209)✨



now his turn to have struggle with these 하트하트 things j-jun senpai will teach you#Yoochun #ParkYuchun #박유천 #ユチョン #Rebirth #ParkYoochunpic.twitter.com/Gag7kyvREi — TVXQ! Fanbase.id Happy YH Day!♡ (@dbskfanbaseid) February 9, 2024

虽然售价不菲，但仍有不少朴有天的死忠粉参加了活动，有粉丝通过SNS晒出了当天的照片。 活动场地前，朴有天的粉丝们大排长龙，耐心地等待入场。 现身的朴有天也少年感不在，略显大叔气质，当听到粉丝们要求他比心时，他也开心照做，和粉丝们互动，完全没了在韩国本土的拘束感。

相关消息传回韩国国内，韩网友们忍不住嘲讽：「国内混不下去了」、「日本粉丝容忍度太高了」、「这种人还有粉丝吗」、「受不了」等。

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