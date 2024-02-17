女兒身曝光！《魅惑之人》棋待令申世景臨終前的直球告白，完全攻陷專情君王曹政奭也自救！（EP.7 – 8）

[有雷] 《魅惑之人》看似情緒起伏大，令人感到伴君如伴虎的暴君曹政奭，看完這兩集才知道他始終沒有忘記深愛的「濛雨」申世景，而為了曹政事登上王位時的一句話耿耿於懷，處心積慮前來復仇的申世景，在被曹政奭發現自己是女兒身之後，決定在臨死前豁出去表白了自己的心意。

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每到了祭祀先王的時機點，李仁（曹政奭飾）就會變得情緒相當敏感，此次又因文城大君要求一同前往祭拜，而李仁決定也讓棋待令姜濛雨（申世景飾）同行，便於照顧大君，但此舉也惹來朝廷大臣不滿，認為殿下對棋待令有著特別待遇。不過李仁心中想的卻是，曾經無法守護濛雨而差點失去他，之後一定要特別守護濛雨。



濛雨在祭祀時與人過招受了傷，卻因為擔心身分曝光而謝絕殿下安排的御醫，李仁仍細心為他準備湯藥，關心著他的傷勢，殿下甚至在對弈時向濛雨說出自己喜歡他，這情景讓宮女們看見並傳了出去，朝廷以及民間大眾開始懷疑起皇上的性向，也由於李仁上位以來沒有子嗣，甚至沒有與中殿及任何一位嬪妃順利圓房過，於是這傳言更甚囂塵上。



心中愛慕殿下，並最親近他的董尚宮，藉此機會表示為了破除傳言，要求與殿下合房，甚至取得了大妃的協助。合房消息一出，讓中殿傷心不已，同時也讓濛雨動搖，她這才明白自己對李仁仍有愛慕之心，合房當晚，與她打算聯手復仇的金慏夏（李新英飾），表示自己已經放下了對姜熙秀的心意，希望熙秀也堅定自己的復仇之心，但熙秀卻藉酒澆愁喝個爛醉。



李仁聽聞身旁的侍衛跟丟了濛雨，聽見濛雨下落不明讓他著急不已，即使是圓房之夜，李仁卻對董尚宮表示自己做不到，仍然奪門而出，在熟悉的大樹下找到了爛醉的濛雨，並為他找到歇息之處。當他正細心要為喝醉的濛雨寬衣時，卻意外發現她是女兒身！



李仁氣憤地告訴濛雨，早已說過一發現欺騙就會取他性命，濛雨卻也在此時希望李仁完成他臨終前的最後心願，說著便走近李仁而吻了他…這讓李仁徹底被攻陷，終於也在此時確認彼此的心意。



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