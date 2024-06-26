【韓網熱門】金在中：「對東方神起成員欣慰...朴有天沒聯絡，是疼痛的手指」

金在中出道20週年發行紀念專輯，接受媒體訪問時被問到20年來最為危機的瞬間，答：「太多了，想想都要冒冷汗。我不希望任何人出現失誤、因為失誤遇到危機，但每個人都會經曆危機。 重要的是如何戰勝失誤和危機。我一直身處危機之中，從未認為自己的活動是在完美的安全地帶。」

金在中表示雖然有所屬社（SM娛樂）和成員們（東方神起），但已不是完整體很久，JYJ也主要靠SOLO活動，所以需要自己變強：「我不認為自己很強，一直在依靠周圍的力量和環境。 因此，對於能夠自立的現狀，我感到非常感激。」

金在中表達了對東方神起成員們的愛：「看到成員們如今的狀況和工作，感到他們真的過得很好，非常欣慰。 除了一個人（朴有天）以外。 昌珉建立了家庭，其他朋友也在很好地尋找自己的幸福、創造自己的價值。 大家都過得非常好，讓我也覺得不能落後、一定要努力生活。」



對於朴有天，金在中說：「我也不知嘆息了多少次。 以有天的立場而言，應該朝反方向努力才是……確實是一根疼痛的手指（*形容格外惋惜）。 （朴有天吸毒事件後）沒有單獨聯絡過。 不知道那位朋友在哪個國家、什麼地方。」

另一位成員金俊秀從高中就與金在中相識、感情深厚，不久前還做客金在中的網綜節目，兩人都為彼此感到自豪。金在中：「似乎是我唯一可以為之驕傲的成員。 對彼此都是重要的存在。（中略）我們沒有需要和解的事，真的很好。坦白講，家人之間也會爭吵，『沒有需要和解的事』本身已經非常棒。 其實他是既近又遠的成員，因為唱歌太好，完全不需要擔心。」



之前有消息稱金在中和金俊秀將一起舉辦演唱會、引起粉絲期待，金在中表示只是租了場地、不代表一定能演出，雖然不太夠時間出專輯，但確實開了很多會討論演出內容。

此外，金在中將於7月在首爾舉辦演唱會《FLOWER GARDEN》，隨後展開亞洲巡演。



韓國網友評論：

1. 不是疼痛的手指，是應該切掉的手指吧

2. 讀完感覺他早已切掉、消毒、連結痂都掉了，只是話還是這樣講而已kkk...

3. 「除了一個人以外」C8 kkkk

4. 果然是過去很久了啊，現在已經可以聊東方神起了

5. 有必要提到嗎...

6. 給出明確回答避免大家猜測，明明很好啊

7. 畢竟曾經是一個團的，難道採訪能說「他是我再也不想見到的混蛋」？ kkkk

8. 這是善良的人能說出的最冷酷的話語...

9. 畢竟曾經一起活動，看到他這樣墮落確實會很惋惜吧

10. 在中能撐下來是因為有SOLO實力，所屬團一直破碎，真的會很沒有歸屬感吧...

11. 真的是非常坦誠的採訪kkk

12. . 沒聯絡過、劃清界限，做得好

13. 講得很好很委婉，結論是雖然不常聯絡但希望大家都過得好

14. 仔細一想他們只在一起活動了5年而已ᅲᅲ

15. 金在中回答得很好，乾淨俐落

16. 標題有點引戰，拜託看看內文吧

17. 採訪內容很有人情味，越看越覺得他是很好的人

18. 俊秀說在中是唯一僅存的自豪感、想成為不讓哥哥羞愧的弟弟，真的感情很深啊

19. 支持俊秀在中一起出專輯、開演唱會，拜託拜託ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

出處：https：//theqoo.net/hot/3294140914

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