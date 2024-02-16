《財閥X刑警》安普賢&朴智賢出演《Running Man》

SBS真人秀綜藝《Running Man》將於18日播出一期規模龐大的推理特輯，嘉賓是熱播劇《財閥X刑警》的主演安寶賢和朴智賢。

此前，《Running Man》曾推出過一些史詩級的推理特輯，如「第一屆Running童子軍」「仲夏夜的名偵探」「失憶情侶大戰」等，憑藉精心構思的內容備受好評，堅定了推理特輯的地位。 上周預告時隔良久再次製作推理特輯后，在網上引發熱烈反響，很多人表示「好久沒看到原汁原味的《Running Man》，心臟開始跳動了」「只要是推理題材都是傳奇特輯」「期待成員們的化學反應」等。



最近進行的錄製中，正在SBS金土劇《財閥X刑警》中活躍的演員安寶賢和朴智賢作為嘉賓出場，推出了特別定製的」警察與小偷競賽“。



開場時梁世燦被繩子綁住的狀態出場，成員們立刻進入設定：「終於被抓到了吧」「我早就知道，你本來就是個小偷！」

正式比賽開始后，安普賢表示自己是警察、眼神變得銳利，通過對」小偷」梁世燦的抓捕和調查展現了完美的刑警氣質。



另一方面，飾演小偷角色的朴智賢施展「壞壞小手」技巧，甚至讓擁有「黃金直覺」的宋智孝都感到困惑，現場一片沸騰。

安普賢和朴智賢做客的這期《Running Man》將於18日星期日下午6點15分播出，敬請期待！



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