黑料有什麼關係呢？被韓娛圈拋棄的劣跡藝人們的曲線復出之路，韓網評：臉皮夠厚

在韓娛圈混不下去了，那就轉戰國外市場吧，這是不少負面消息纏身的韓國明星們的最新出路。

2月上旬，因涉賭、私生活混亂等原因早就被韓國粉絲拋棄了的朴有天出現在日本，舉辦了出道20週年粉絲會和晚宴，哪怕入場券賣到5萬（日幣），也有不少死忠粉排隊「覲見」他，看得韓國網友忍不住搖頭「日本粉絲容忍度太高了」。

綜觀整個韓娛圈，有不少「劣跡」藝人在本土粉絲不買賬的情況下，將目光放到了海外市場。 憑藉大熱韓劇《宮》中的男二號火遍亞洲的金楨勳就是其中之一。 去年12月金楨勳開車與前方車輛發生追尾，他還3次拒絕配合警察進行酒精檢測的要求，警方當即逮捕了他，而這已經不是他第一次因酒駕引發爭議，2011年7月他也曾因酒後駕駛嫌疑被立案，吊銷了駕照。 屢次不改的他也令民眾反感，不少喜歡他多年的韓國粉絲也紛紛表示脫粉。 不過，金楨勳本人似乎不受任何影響，今年1月仍舊在日本舉辦了2天的粉絲會，三番五次地向日飯們喊話「請相信我」。

除此之外，還有因鄭俊英事件而遭唾駡的前男團FT ISLAND成員崔鍾訓也在醞釀曲線復出的計畫。 崔鍾訓在2019年捲入「鄭俊英群聊事件」，並被爆出在2016年在某旅館輪流性侵一名喝醉女性並進行非法拍攝，被判2年6個月徒刑，他在2021年11月刑滿出獄，此後便消聲匿跡。 但是，近日韓媒爆料崔鍾訓正默默地準備回歸演藝圈，並在日本最大粉絲平臺創辦帳號，引來一片罵聲。



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카카오톡 단체 채팅방 멤버들과 공모해 술에 취한 여성을 집단 성폭행한 혐의로 기소된 가수 정준영(31)과 최종훈(30)이 각각 징역 5년과 징역 2년6개월형에 처해졌다. pic.twitter.com/lD3OvRCd2y — 여성신문 (@wnewskr) September 24, 2020

看到形象大跌的劣跡藝人逐一通過國外市場復出，不少網友開始好奇鄭俊英是否也會像他們一樣轉戰國外市場呢？

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