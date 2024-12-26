朴有天近況：與弟弟共聚福岡餐敘，爭議中展開日本巡演

歌手兼演員朴有天於近日公開了自己的近況，引發網友關注。

25日，朴有天在個人IG上發文稱「福岡，明天再見」，並上傳了一張與弟弟朴有煥及友人在日本福岡聚餐的照片。 照片中，朴有天神情愉快，面向鏡頭露出微笑，面頰圓潤狀態良好。



朴有天於本月18日在日本發行了新專輯，並於21日展開聖誕巡迴演唱會，足跡涵蓋東京、大阪及福岡。 看來在福岡的演出結束後，他與友人進行了一次愉快的聚會。

然而，朴有天的復出演藝活動並未完全擺脫爭議。 2019年，他因涉嫌使用冰毒被起訴，最終被判處10個月有期徒刑、緩刑2年。 當時，朴有天曾公開表示：「如果我吸毒，就退出演藝圈。」然而，在事件爆發後，他最終推翻了這一聲明並重啟活動，遭到外界批評。



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此外，他還在2023年登上了韓國國稅廳公佈的高額及慣性欠稅者名單。 2016年，朴有天拖欠了包括資本利得稅在內的共計5項稅款，總額達到4億900萬韓元。

去年，朴有天以46萬韓元的高價門票舉行晚宴演出，一度引發大眾熱議，而此次日本巡演也同樣面臨爭議。 一些日本網友對他的復出表現出批評態度，認為他試圖避開韓國的爭議，將日本當作賺錢的場所。 有評論指出：「在韓國欠稅，卻能到其他國家活動？」「這是在利用日本作為搖錢樹嗎？」

儘管如此，依然有粉絲為朴有天加油打氣，在他的IG留言「請照顧好自己健康」「期待您的活動」等表達鼓勵。



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