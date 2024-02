南優鉉化身攝影師透過鏡頭尋找「Baby」粉絲！嘉賓邱鋒澤大讚南優鉉「他好香」〜

成功戰勝疾病再度健康地站在粉絲們面前的INFINITE成員南優鉉,2月3日來到台大體育館,在舞台上奮力載歌載舞的他,看起來應該已經恢復健康狀態,再度帶來了華麗的演出。

南優鉉穿著一身閃亮亮全套銀色西裝登場,搭配後方迷幻絢麗的都市夜景舞台,一連帶來三首歌曲「WHITREE」「Hold On Me」「Rain」,接下來與粉絲們互動,南優鉉表示這段時間因為太想念INSPIRIT們所以過得不好,在韓國真的想念粉絲們到吃不下飯也睡不好,更用中文說「真的真的」,讓粉絲們笑開懷。



南優鉉表示為了今日的表演他準備了很多,工作人員協助他拆卸耳麥,一脫下外套來就引發全場尖叫,南優鉉趕緊穿好把自己包緊緊,粉絲們拱他脫衣服,他還打趣跟台下說「你先脫」〜他發現現場有不少男性粉絲,有一位更是跟女朋友一起來的,南優鉉再度祭出他與粉絲常常玩的梗「如果去見別的男人就《竹勾竹勾》(韓文中是 死掉死掉的意思)」讓粉絲們會心一笑。這次植木日3的主題是「Whitree」白色樹木,這個單字裡不僅還有南優鉉名字前兩字的發音樹木Tree,其中的i表示的是INSPIRIT們,表示自己與粉絲都是今日的主角。



南優鉉透過影片告訴大家自己在重要的時刻都會製作木質戒指,也為植木日3「Whitree」製作了幾個,並打算送給今日依照Dress code「Baby Baby」打扮的粉絲們,穿上了各式各樣嬰兒裝的粉絲們,還得通過在座位上跳出歌曲「Baby Baby」舞蹈動作的考驗!南優鉉化身攝影師,透過鏡頭尋找精心打扮的粉絲們,他原本一肩扛起攝影機結果發現太重!只好又秒還給攝影大哥,最後改用腳架型的攝影機,選出了幾位幸運粉絲們贈送戒指禮物。南優鉉也大讚粉絲們的用心,表達台北場的粉絲們完勝其他場次。



第一次在演出中邀請嘉賓的南優鉉,表示自己相當喜歡歌手邱鋒澤,於是邀請他來到植木日3合唱一曲「Kiss me if you love me」,南優鉉覺得兩人搭配讓這首歌有了特別的感覺,也體諒邱鋒澤用韓文練歌很辛苦,稱讚他的韓語發音很標準。邱鋒澤也表示自己非常喜愛這首歌曲,所以很榮幸今日能來到南優鉉的演出舞台,而且邱鋒澤還告訴南優鉉「你好香」!讓粉絲們相當羨慕他能近距離聞到男神的香水味!



邱鋒澤也做足功課,向台下粉絲們大喊「再次回來吧」讓INSPIRIT也現場合唱起來,南優鉉與邱鋒澤兩人還約定下一次的合作,南優鉉表達也希望能擔任邱鋒澤演唱會的嘉賓!讓邱鋒澤笑著大喊「合約先拿出來」!兩人最後更合跳一段「Baby Baby」送給INSPIRIT們。



接著南優鉉還跳下台繞場,走到最後排的粉絲們身邊,跟粉絲們比愛心自拍樣樣來,再度展現親民風範。粉絲們也為2月8日即將過生日的南優鉉慶生,氣氛相當溫馨。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞