南優鉉化身攝影師透過鏡頭尋找「Baby」粉絲！嘉賓邱鋒澤大讚南優鉉「他好香」〜

成功戰勝疾病再度健康地站在粉絲們面前的INFINITE成員南優鉉，2月3日來到台大體育館，在舞台上奮力載歌載舞的他，看起來應該已經恢復健康狀態，再度帶來了華麗的演出。

南優鉉穿著一身閃亮亮全套銀色西裝登場，搭配後方迷幻絢麗的都市夜景舞台，一連帶來三首歌曲「WHITREE」「Hold On Me」「Rain」，接下來與粉絲們互動，南優鉉表示這段時間因為太想念INSPIRIT們所以過得不好，在韓國真的想念粉絲們到吃不下飯也睡不好，更用中文說「真的真的」，讓粉絲們笑開懷。



南優鉉表示為了今日的表演他準備了很多，工作人員協助他拆卸耳麥，一脫下外套來就引發全場尖叫，南優鉉趕緊穿好把自己包緊緊，粉絲們拱他脫衣服，他還打趣跟台下說「你先脫」〜他發現現場有不少男性粉絲，有一位更是跟女朋友一起來的，南優鉉再度祭出他與粉絲常常玩的梗「如果去見別的男人就《竹勾竹勾》（韓文中是 死掉死掉的意思）」讓粉絲們會心一笑。這次植木日3的主題是「Whitree」白色樹木，這個單字裡不僅還有南優鉉名字前兩字的發音樹木Tree，其中的i表示的是INSPIRIT們，表示自己與粉絲都是今日的主角。



南優鉉透過影片告訴大家自己在重要的時刻都會製作木質戒指，也為植木日3「Whitree」製作了幾個，並打算送給今日依照Dress code「Baby Baby」打扮的粉絲們，穿上了各式各樣嬰兒裝的粉絲們，還得通過在座位上跳出歌曲「Baby Baby」舞蹈動作的考驗！南優鉉化身攝影師，透過鏡頭尋找精心打扮的粉絲們，他原本一肩扛起攝影機結果發現太重！只好又秒還給攝影大哥，最後改用腳架型的攝影機，選出了幾位幸運粉絲們贈送戒指禮物。南優鉉也大讚粉絲們的用心，表達台北場的粉絲們完勝其他場次。



第一次在演出中邀請嘉賓的南優鉉，表示自己相當喜歡歌手邱鋒澤，於是邀請他來到植木日3合唱一曲「Kiss me if you love me」，南優鉉覺得兩人搭配讓這首歌有了特別的感覺，也體諒邱鋒澤用韓文練歌很辛苦，稱讚他的韓語發音很標準。邱鋒澤也表示自己非常喜愛這首歌曲，所以很榮幸今日能來到南優鉉的演出舞台，而且邱鋒澤還告訴南優鉉「你好香」！讓粉絲們相當羨慕他能近距離聞到男神的香水味！



邱鋒澤也做足功課，向台下粉絲們大喊「再次回來吧」讓INSPIRIT也現場合唱起來，南優鉉與邱鋒澤兩人還約定下一次的合作，南優鉉表達也希望能擔任邱鋒澤演唱會的嘉賓！讓邱鋒澤笑著大喊「合約先拿出來」！兩人最後更合跳一段「Baby Baby」送給INSPIRIT們。



接著南優鉉還跳下台繞場，走到最後排的粉絲們身邊，跟粉絲們比愛心自拍樣樣來，再度展現親民風範。粉絲們也為2月8日即將過生日的南優鉉慶生，氣氛相當溫馨。



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