南优铉化身摄影师透过镜头寻找「Baby」粉丝！嘉宾邱锋泽大赞南优铉「他好香」〜

成功战胜疾病再度健康地站在粉丝们面前的INFINITE成员南优铉，2月3日来到台大体育馆，在舞台上奋力载歌载舞的他，看起来应该已经恢复健康状态，再度带来了华丽的演出。

南优铉穿著一身闪亮亮全套银色西装登场，搭配后方迷幻绚丽的都市夜景舞台，一连带来三首歌曲「WHITREE」「Hold On Me」「Rain」，接下来与粉丝们互动，南优铉表示这段时间因为太想念INSPIRIT们所以过得不好，在韩国真的想念粉丝们到吃不下饭也睡不好，更用中文说「真的真的」，让粉丝们笑开怀。



南优铉表示为了今日的表演他准备了很多，工作人员协助他拆卸耳麦，一脱下外套来就引发全场尖叫，南优铉赶紧穿好把自己包紧紧，粉丝们拱他脱衣服，他还打趣跟台下说「你先脱」〜他发现现场有不少男性粉丝，有一位更是跟女朋友一起来的，南优铉再度祭出他与粉丝常常玩的梗「如果去见别的男人就《竹勾竹勾》（韩文中是 死掉死掉的意思）」让粉丝们会心一笑。这次植木日3的主题是「Whitree」白色树木，这个单字里不仅还有南优铉名字前两字的发音树木Tree，其中的i表示的是INSPIRIT们，表示自己与粉丝都是今日的主角。



南优铉透过影片告诉大家自己在重要的时刻都会制作木质戒指，也为植木日3「Whitree」制作了几个，并打算送给今日依照Dress code「Baby Baby」打扮的粉丝们，穿上了各式各样婴儿装的粉丝们，还得通过在座位上跳出歌曲「Baby Baby」舞蹈动作的考验！南优铉化身摄影师，透过镜头寻找精心打扮的粉丝们，他原本一肩扛起摄影机结果发现太重！只好又秒还给摄影大哥，最后改用脚架型的摄影机，选出了几位幸运粉丝们赠送戒指礼物。南优铉也大赞粉丝们的用心，表达台北场的粉丝们完胜其他场次。



第一次在演出中邀请嘉宾的南优铉，表示自己相当喜欢歌手邱锋泽，於是邀请他来到植木日3合唱一曲「Kiss me if you love me」，南优铉觉得两人搭配让这首歌有了特别的感觉，也体谅邱锋泽用韩文练歌很辛苦，称赞他的韩语发音很标准。邱锋泽也表示自己非常喜爱这首歌曲，所以很荣幸今日能来到南优铉的演出舞台，而且邱锋泽还告诉南优铉「你好香」！让粉丝们相当羡慕他能近距离闻到男神的香水味！



邱锋泽也做足功课，向台下粉丝们大喊「再次回来吧」让INSPIRIT也现场合唱起来，南优铉与邱锋泽两人还约定下一次的合作，南优铉表达也希望能担任邱锋泽演唱会的嘉宾！让邱锋泽笑著大喊「合约先拿出来」！两人最后更合跳一段「Baby Baby」送给INSPIRIT们。



接著南优铉还跳下台绕场，走到最后排的粉丝们身边，跟粉丝们比爱心自拍样样来，再度展现亲民风范。粉丝们也为2月8日即将过生日的南优铉庆生，气氛相当温馨。



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