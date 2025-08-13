YG&GD因涉嫌侵權而遭到起訴事件、越演越烈！韓國音樂著作權協會出面反駁：「遭警方搜查的報導並不屬實」

人氣歌手 G-Dragon（權志龍）與 YG 娛樂總製作人梁鉉錫，因涉嫌違反著作權法正接受警方調查之際，部分媒體所提及的「韓國音樂著作權協會（韓音著協）遭警方搜查」一事，已確認並非事實。

13 日，韓音著協向《TV Daily》表示：「經麻浦警察局確認，有關韓音著協遭警方搜查的報導並不屬實。」



此前，首爾麻浦警察局曾表示，已根據作曲家 A 某去年 11 月提交的告訴狀展開調查。A 某主張，自己創作的歌曲〈G-DRAGON〉遭 YG 娛樂未經授權複製，並更名為〈My Age is 13〉（我十三歲）後製作、發行成唱片。

警方在調查過程中，曾兩度搜查 YG 娛樂總部。不過，部分媒體報導的「搜查韓音著協」內容與事實不符。韓音著協方面解釋：「可能是在傳達過程中出現了溝通上的錯誤。」



YG 娛樂方面則解釋：「2009 年在準備 G-Dragon 個人演唱會時，因兩首歌的歌名相同而引起誤會，並不存在未經授權複製音源的事實。」然而，告訴人方面完全否認此說法，雙方持續展開法律攻防。

另外，G-Dragon 對此事件迄今尚未發表任何立場。警方正分析搜查中取得的資料，並將繼續追加調查相關人士。

＊稍早報導：梁鉉錫與G-Dragon因涉嫌侵權而遭到起訴，警方已對 YG 進行了兩次搜查！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞