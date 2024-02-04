【影片】(G)I-DLE小娟跟RAIN一起舞蹈挑戰新歌〈Super Lady〉肌肉猛男版本！舞王扭動格外妖豔～

網友：「跳〈Super Lady〉真是太為難RAIN了」、「超過40歲，身材也保養得太好了」、「Super Lady和Super Man」、「雖然感覺怪怪的，但我忍不住一直重看」。

人氣女團(G)I-DLE以全新主打歌〈Super Lady〉展開了一系列的宣傳活動，MV目前也成功突破3500萬的觀看人次朝四千萬大關邁進。



▼〈Super Lady〉MV：



▼新歌〈Super Lady〉出演音樂節目《M Countdown》的宣傳舞台：



成員們也與許多歌手前後輩一起舞蹈挑戰（Challenge），其中，隊長田小娟與人人都熟悉的舞王RAIN一起合作，引發了熱切關注。

▼小娟出演RAIN的人氣網路節目《Season B Season》，有興趣的人可以點開來看～：





影片中，RAIN 結實的肌肉搭配〈Super Lady〉的舞蹈動作扭動著全身，令許多網友忍不住反覆觀看，大家重複觀看的理由和重點都各有不同，不曉得你看到影片後心裡是在想什麼呢～？（我個人是覺得RAIN身材真的很好，以及他真的太會扭了！！！）

大家對(G)I-DLE成員們與誰的舞蹈挑戰印象最為深刻呢？留言跟我分享吧！

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