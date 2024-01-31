Jessi去年4月才簽約朴載範MORE VISION，9個月後解約

Jessi今（31）日確認與MORE VISION解約。

MORE VISION稍早透過官方社群帳號宣布和Jessi結束合約，而據各大媒體報導，雙方是在「在相互協商之下結束合約」。Jessi去年4月簽約才和MORE VISION簽約，算一算不到一年，僅9個月便解約（另有媒體報導僅簽約7個月），相當短命。



Jessi原本是簽給PSY的P Nation‎，待了約2年6個月（2019年1月～2022年7月），由於她曾曝光自己消化不了勞累行程身體不堪負荷，外界多認為她是因此與P Nation解約，不過也有傳聞她和PSY不合，Jessi後來親自闢謠也感謝和P Nation那段時光的合作。



結束和P Nation的合作，一度有傳聞Jessi會簽約柳喜烈的Antenna或自立門戶開公司，但在幾個月後的2023年4月簽約了JAY PARK朴載範的MORE VISION‎，外界都相當看好雙方的合作。然而，去年11月曾發生‎身體狀況不佳、被身邊的人背叛‎的情形，‎隔月又傳和朴宰範不合，雙方迅速否認‎。



如今Jessi和MORE VISION結束短命合作，過往的流言再度被翻出，不過有網友覺得就是理念不合很正常，還是希望Jessi能有個安定的落腳處。結束合約消息公開後，Jessi在限時動態傳了「Love you JEBBIES♥」字眼，似乎是感謝粉絲JEBBIES的打氣，後續也發布了一小段〈GUM〉音源，還分享粉絲上傳的自己限定團退貨遠征隊〈DON'T TOUCH ME〉直拍影片，由於Jessi平時就會轉發粉絲貼文或限動「寵粉」，或許想要告訴大家「不用擔心」。



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