LE SSERAFIM宮脇咲良病倒了！面對「科切拉→HYBE集團內鬥爭議」Sakura因身體狀況不佳將缺席活動

這幾天真的特別不平靜，粉絲也擔心地表示：「Sakura是連發高燒也要貼著退熱貼進行舞台錄製的人」、「肯定是嚴重到需要休養的程度了」、「真令人擔心」

人氣女團 LE SSERAFIM 的成員 Sakura（宮脇咲良）傳出壞消息，因健康問題將缺席預定行程。

經紀公司表示，由於Sakura身體狀況不佳，將無法參加原定於今天（4月27日週六）舉行的 LE SSERAFIM 迷你3輯《EASY》的線上活動，還請粉絲們見諒。而另外四名成員則會如期出席活動。

網上紛紛留言表示：「從科切拉到HYBE跟ADOR的爭議，想必Sakura身心上都吃了不少苦」、「感覺這陣子的惡評更嚴重了」、「Sakura是連發高燒也要貼著退熱貼進行舞台錄製的人」、「肯定是嚴重到需要休養的程度了」、「和粉絲見面這樣的活動她是從未缺席過」、「真的好令人擔心」、「希望公司也能多關心她的心理狀態」、「Sakura加油！」

此前，HYBE旗下的子公司ADOR娛樂閔熙珍代表，在記者會上提及NewJeans本應該是HYBE第一個推出的女團，結果當時HYBE子公司Source Music先推出LE SSERAFIM。以及直接點名，自己不知道宮脇咲良、金采源（現LE SSERAFIM成員）已加入Source Music，HYBE還混淆大眾視聽以為LE SSERAFIM是閔熙珍打造的女團，爆料他們用宮脇咲良、金采源跟IVE對打...等等，直接點名藝人及其團名。





而所屬公司Source Music後續發出公告表示，對閔熙珍代表在記者見面會中提及LE SSERAFIM一事感到遺憾。公司對在公開場合提及不屬實內容、無禮表現並提及實名等不尊重其他藝人的事態深表遺憾，並強烈要求今後不要再發生類似事件。還有目前出現了大量單方面主張的錯誤的事實關系為基礎而衍生而出的惡意文章，本公司為保護藝人將加強必要的法律應對。

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