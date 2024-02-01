鄭麗媛、魏嘏雋主演《畢業》殺青！「人生四格照」搶先公開

該部電視劇為《經常請吃飯的漂亮姐姐》安畔錫導演新作，又一部關於「姐弟戀」的故事！

預計今年（2024年）6月首播的tvN新電視劇《畢業》，描述一位補習班的資深講師徐惠珍（鄭麗媛 飾）與睽違10年再度出現動搖了她內心的學生李俊浩（魏嘏雋 飾）兩人共譜浪漫愛情的故事。

鄭麗媛飾演建立「大峙洞奇蹟」已達14年的資深國語講師「徐惠珍」，擁有喜怒不形於色的個性，堅韌而不容易放棄。從講台引退後的生活令她相當苦惱，而期間她煞費苦心送進名門大學的弟子，相隔10年再度出現在她的面前，在辛苦的現實環境中，徐惠珍將重新感受到早已遺忘的心動感覺。

魏嘏雋則飾演當年「大峙洞奇蹟」的主角「李俊浩」，他放棄了擁有光明未來的大企業職員身分，來到補習班擔任新進講師。魏嘏雋曾表示自己被劇中角色的魅力所吸引，而電視劇的情節也是大家在日常生活中常常碰到的，都非常有趣。

정려원X위하준 주연 <졸업> 방영도 전에

네컷 사진 주는 씨피 처음 봄.. 현실미 ㅁㅊ잔아 pic.twitter.com/GFOmKP0f7n — 상상 (@imagine__Drama) January 31, 2024

拍攝5個月後，《畢業》於近期殺青，兩位主演紛紛於個人Instagram分享紀念照。鄭麗媛也通過限時動態公開與魏嘏雋的「人生四格照」：捧臉對視、一起比心、互相依偎等，看起來相當甜蜜。

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