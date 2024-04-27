HYBE長篇回應閔熙珍記者會發言，12點簡明整理！網：避重就輕、偷換概念

本月25日閔熙珍召開記者會狙擊HYBE，26日HYBE發佈聲明做出12點回擊。小編整理了「太長不看版」給大家參考（盡力了），文末附上韓網友及媒體反應。

1. 閔：篡奪經營權是開玩笑

HYBE：同一目的的對話記錄和工作記錄持續了幾個月，且有第三方介入，副代表有股份結構方面的專業知識、曾負責HYBE上市，發現了很多寫有股份兌現、行動時機、侵權訴訟、投資公司、與論戰等用語的文件，不能視作玩笑。

2. 閔：經濟補償少

HYBE：閔主張自己年薪20億韓元，但這20億是對閔2023年業績的獎金，年薪和長期獎勵有另一套標準，閔在總公司和子公司中都是壓倒性的年薪第一。 此外，HYBE還提供高額股份補償，是一般人難以想像的巨大金額。 然而閔還是提出了HYBE無法接受的金額，導致對話破裂，我們認為這是在為奪取經營權積累名分。

3. 閔：HYBE沒有回復關於抄襲的內部舉報、突然展開監察

HYBE：4月22日上午10點1分寄出了6張A4紙的詳細回復，閔在同日中午12點已讀，卻對外宣稱沒收到回信。 針對重大違法事件的監察當然不能提前告知日程。

4. 閔：不知道HYBE要求上交情報資產（筆電）

HYBE：回收筆電是監察的一部份，HYBE多次聯絡閔均未獲得應答，4月22日上午10點造訪了工作室和私宅，23日下通過ADOR副代表要求上交時，副代表稱閔太忙所以沒上交。 因此，閔說「通過媒體得知要上交筆電」是謊言。

閔說「臨近回歸幹擾工作」，這也是謊言，因為公司已提供另一台下載好資料的筆電，其他監察對象也是這樣工作的。

5. 閔：HYBE說好讓自己的女團第一個出道

HYBE：當時閔堅持全面負責、在單獨的廠牌出道，HYBE尊重閔，不顧SOURCE MUSIC反對把成員們帶到ADOR、支付了160億韓元配合閔，因分割公司、轉移合約導致NewJeans出道推遲，與HYBE無關意願。 閔自己也認知到這一過程，在2022年3月採訪中表示不宜操之過急、預告第三季度出道。

6. 閔：HYBE不讓宣傳NewJeans出道

HYBE：SOURCE MUSIC和閔的爭執導致NewJeans出道推遲，變成LE SSERAFIM先出道的局面，出道時間相距太近會導致宣傳時間不足，所以設定了最短宣傳期間。 關於宮脅咲良，因為簽約HYBE前就有小道消息，這情況下如果宣傳說ADOR出道組「全部由新人組成」，有可能洩露宮脅咲良簽約SOURCE MUSIC的事實和NewJeans的成員構成。 為保護雙方的新聞價值才要求如上要求。 閔的採訪刊登於LE SSERAFIM出道前2個月，可見有足夠時間宣傳NewJeans。

7. 閔：HYBE隻疏忽對NewJeans的宣傳

HYBE：對NewJeans的宣傳已全力以赴，去年給NewJeans發了273篇通稿。 BIGHIT MUSIC給防彈少年團等8組藝人發了659篇，Pledis給SEVENTEEN等4組藝人發了365篇，相較之下HYBE不算疏忽。

8. 閔：與HYBE簽訂奴隸合同

HYBE：競業禁止在所有行業都存在。 沒有綁住閔，閔今年11月後可以出售股份，2026年11月合約到期即解除競業禁止。 閔也說了擁有「待著不動就能賺1000億」的保障，後年可以兌現和創業，絕對不是奴隸合約。 閔認為合約中有關出售的條款構成「奴隸合約」，針對這兩個條款的優先解釋存在分歧，我們在去年12月就已經回復「應當對其進行修改以消除模糊性、避免產生問題」。

9. 閔貶低ESG永續發展

HYBE：我公司費心推出環保專輯，閔卻貶低稱「可溶水小卡是文字遊戲」。 為了把數字專輯的塑膠換成紙、封套和小卡換成環保可降解材質，公司付出了極大的人力和費用。 我公司讓旗下廠牌都製作環保專輯，ADOR是最不配合的廠牌。

10. 閔：HYBE不和自己對話

HYBE：一直有和閔討論修改股東協議，直到閔質問抄襲。 HYBE依然主張閔試圖篡奪經營權。

11. 閔：巫師單純是朋友

HYBE：ADOR以巫師的意見為基礎做出決策，全面介入公司經營的外部人員不能看做單純朋友

12：閔：問為什麼要在回歸期做這些，認為HYBE不愛惜NewJeans

HYBE：在NewJeans回歸時期發起對公司攻擊的是閔。 閔從4月開始準備輿論戰，要求過分的補償、對公司施壓，打算一旦公司不接受就撕破臉，真正把藝人當人質的是閔。

網友認為HYBE的回應避重就輕、偷換概念，例如對於ILLIT抄襲和NewJeans出道延期責任、SOURCE MUSIC的通稿數量絕口不提;閔在記者會批評的是「我拿到20億、業績負數的CEO卻也拿到10億，那麼我值得更多」，被HYBE巧妙換為「年薪20億」，卻拿不出閔熙珍跟外部投資者接觸的證據。 亦有媒體直接公開股東協議反駁「閔可以隨意出售股份」的說法，證實確實是奴隸合約無誤。

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