崔振赫再扮檢察官遇上「白天是李姃垠晚上是鄭恩地」的女子！《日夜不同的她》定檔6月

【完整劇情與角色介紹】

由李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演的JTBC新劇《日夜不同的她》，昨（29）日確定了將作為週末劇在6月播出，正式公布三名主角介紹。

《日夜不同的她》講述某一天突然被困在老年時期的待業女子，和意外與她糾纏的「能力者」（指優秀）檢察官之間的異想天開浪漫喜劇。導演是《大力女子都奉順》、《我們遇見的奇蹟》李亨民。

李姃垠飾演50多歲女子「林順」，白天當公共實習生（公共指國家機關）上班，是李美珍的「副角」，雖然外表是586世代（50多歲，60年代出生、80年代上大學的世代），實際上卻是MZ世代，是比起同齡人更能輕鬆完成繁重工作的萬能實習生。上班的時候，他不會對上司的「我們那時代……」有任何抱怨，社會生活滿分，不過時間到了就會像風一樣下班，完全是「最近的孩子」。



鄭恩地飾演林順的「本角」，日落後會變成花樣年華20多歲的就職準備生「李美珍」。李美珍各種兼差還參加公務員考試，但每年都落榜，更在一夕間遭遇老了30歲的悲劇，不過她以此為契機實現了盼望已久的「放棄就業」。



崔振赫飾演在林順和李美珍兩名女子間日夜糾纏的西漢支廳毒品調查檢察官「季志雄」一角，擁有高學歷、高資歷和高顏值，是不容許自己出差錯的完美主義者，也是一年到頭都積極工作的工作狂。由於和他一起工作的事務官紛紛辭職，他開始和可疑的公共實習生林順，以及林順的副角李美珍有了不解之緣。



特別的是，崔振赫2014年曾在《傲慢與偏見》扮演王牌檢察官「具東治」，該劇是他生涯第一次演出無線台迷你劇第一男主角，收視率平穩的在10%上下流動，成為他重要作品。正巧逢10年，今年他將再扮演優秀檢察官，表現令人期待。



而李姃垠可是演技廣受肯定、韓劇與韓影裡的重要綠葉，除了知名的電影《寄生上流》（上流寄生族）之外，她還演過人氣電視劇《耀眼》、《Missing：他們存在過2》等，不過《日夜不同的她》將是她少數當主演的作品。



鄭恩地是女團Apink成員，出道早期以《請回答1997》在戲劇界爆紅，名氣從K-POP界向外延伸，近年再以《酒鬼都市女人們》系列「姜芝久」一角刷新人生角色，《日夜不同的她》她將與李姃垠共同詮釋一個擁雙重面貌的人物，是最大看點。



除了上述三名主演，先前曾曝光‎《隧道》梁朱浩、《Stove League》尹炳熙也會演出。

《日夜不同的她》將在6月每週六日首播，實際日期還得再等等官方公布。

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