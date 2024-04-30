Super Junior全新巡演預告出現新三小分隊，引發E.L.F.卯起來查誰是誰

Super Junior即將展開全新巡演「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」，昨（29）日釋出了一支預告片引發粉絲E.L.F.間熱烈討論

「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」指原Super Show的外傳（Spin off）、中場休息（Half Time〉）。官方說明Spin off是成員們的特別企劃，希望跳脫以往的Super Show風格呈現給粉絲，主要是照粉絲的願望設計表演內容，小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）來台演唱時甚至透露內容會銜接明年Super Show10。



「2024，為你的人生，負責全新悸動的他們來了！」預告中，旁白中氣十足且「最大化」介紹8名成員（希澈不參與），包括「天地宇宙都認可的這時代最棒的隊長──利特」、「用外貌狙擊人心的百發百中王子──東海」、「迷惑地球萬物聲音的歌唱魔法師──圭賢」。



不僅如此，還有全新三小分隊，「最棒默契（化學反應）小分隊」、「更愉快小分隊」、「新抒情小分隊」，三張剪影讓E.L.F.想破頭，拚命找尋照片對應誰是誰，你知道答案是誰嗎？



先不說答案（答案公布在文末），E.L.F.都稱讚預告片製作得很有趣，表示等不及了！不過也有很多日本E.L.F.哀號此次巡演沒有到日本，敲碗能開日本場。

▼預告片





答案（E.L.F.最傾向的答案）：

最棒默契（化學反應）小分隊──始源、厲旭（‎High Five哈幾馬洽信一搜組合？）



更愉快小分隊──利特、銀赫、東海



新抒情小分隊──神童、圭賢、藝聲



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