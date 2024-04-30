高庚杓＋姜漢娜＋朱鐘赫喜劇《沒有祕密》能成為大家的壓力紓解秘方嗎！5月1日開播

JTBC新電視劇《沒有祕密》今日舉辦製作發表會，導演與演員高庚杓、姜漢娜、朱鐘赫等都共同參與。本劇將於5月1日首播。
一共有12集的《沒有祕密》描述一位主播宋基白（高庚杓飾）變身為無法控制舌頭的浩克，遇見了一位滿懷熱情的綜藝作家溫宇宙（姜漢娜飾），展開一場幼稚又無厘頭的人生反轉喜劇。善於掌握喜劇題材的高庚杓，表示觀眾們看了《沒有祕密》應該不難感受到其中的笑點，也預告本劇能夠讓大家放空，毫無疲勞地觀賞，可帶給觀眾們共鳴與安慰。
飾演綜藝作家的姜漢娜則表示，演出這部作品讓她想起了真正的綜藝作家們，譬如遊戲進行時常會有點不理解規則，但綜藝作家們總是充滿能量親切地解說，所以姜漢娜在劇中遇見高庚杓時也表現出這樣的感覺。而姜漢娜與高庚杓兩位演員都不吝於讚賞對方，說只要有對方存在就不需要擔心演出的效果，相互信任。
劇中高庚杓「無法控制自己舌頭」的設定，也不免令人聯想到電影《政客誠實中》，羅美蘭因為受到詛咒而只能將真話脫口而出，導演對此也有點擔心。不過之前的作品大多是說此人原本滿口謊言或是善於說假話粉飾太平，後來因為誠實而改變了局勢，但本次《沒有祕密》中的高庚杓還有很多理想正要達成，應該能夠跟以前曾出現的電影或電視劇內容做出區隔。
《沒有祕密》將於5月1日晚間首播。
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