閔熙珍記者會負面效應：ZICO員工怠惰(?)、Paul Kim結婚沒人知、偶像回歸都被蓋

ADOR代表閔熙珍昨（25）日突如其來大動作宣布開記者會與母公司HYBE娛樂對抗，導致整個K-POP圈都轉而關注閔熙珍記者會，而這引發了許多負面效應XD。

ZICO與BLACKPINK JENNIE合作的新曲今日下午將發行，而在發行之前，照慣例都有很多試聽影片、MV預告等等宣傳活動，原訂昨日韓國時間4點要發布MV幕後花絮照片，結果……

「@@：現在4點應該要發ZICO的MV照片，但是KOZ員工為了看閔熙珍的記者會沒上傳，拜託」



@ @: 이와중에 지금 4시에 지코 뮤비사진 줘야되는데 코즈 직원들 지금 민희진 기자회견 보느라 안 올림

제발 https://t.co/zvcoHOl84X — 캐삐 (@bbompoko) April 25, 2024

事情不知道真假，不過KOZ後來確實發了公告表示照片宣傳要延到凌晨，而此X（原Twitter）獲1.5萬人轉發，不少JENNIE粉絲生氣不已，但貼文傳到論壇Theqoo，大部分網友都覺得很好笑，且認為在這種時機發出去也沒人看，倒不如延遲：

「現在上傳就會被埋沒了」

「現在無論做什麼都會被埋沒」

「因為家裡失火了ㅋㅋㅋㅋㅋ」

「請理解一下公司樓上失火」

（按：KOZ母公司也是HYBE，ZICO本身是KOZ代表）

搞笑的是，後半部306樓有人提到Paul Kim，結果大歪樓：

「Paul Kim的結婚消息也馬上傳開，KOZ也真的好可憐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

「Paul Kim？」

「Paul Kim要結婚了？」

「說什麼要結婚了？」

「Paul Kim要結婚了嗎？？？？」

沒錯，‎Paul Kim昨日大約中午時段，閔珍熙開記者會前發表了婚訊，後來X有人轉發一則文寫下：「如果不是這則推特，我都不知道Paul Kim」結婚了，高達2.4萬轉推比上頭ZICO員工的貼文還熱門！



이 트윗 아니었으면 폴킴 결혼한 줄도 모르고 살았을 거임 https://t.co/pBsnE8rgN8 — 니노 (@maximuskeyser) April 25, 2024

而該文轉發的內容高達4萬轉推，寫著：「現在大熙珍正在吸納所有的話題……今天之內如果不告解的話，以後會出現在演藝圈頭條……」意思是犯過錯的藝人最好在此時向大眾告解，反正閔熙珍的話題都會蓋過。就是這篇文引發大批網友轉發，其中兩則熱門轉發就是和Paul Kim有關，另一則是：

「什麼？？？？？Paul Kim要結婚了C8？？？？？9年？？？？？？？？？？？歌曲太甜了，耳朵像有糖水滴下來原來有這個原因瘋了」



뭐????? 폴킴 결혼한다고 시발????

9년???????????

진짜 노래가 달아빠져서 귀에서 설탕물이 뚝뚝 떨어지던 이유가 잇엇네 이런 ㅁㅊ https://t.co/2wEHtsOZXg — 우꾸미 (@syruupy) April 25, 2024

另外也有轉發諷刺地說「不要告訴這種秘訣，總統會學」、「SM現在公布洪承漢回歸吧，真的只有現在可以」。



이런 꿀팁 알려주지마

대통령이 한단말이야 https://t.co/ojUL264nI3 — 탄산수소 (@going_mool) April 25, 2024

SM 지금이야 홍승한 복귀한다고 발표해 진짜 지금밖에 안돼 https://t.co/2A7PrJn6pU — 누이이 (@nooyeeyee) April 25, 2024

當然，許多偶像本週回歸的消息也是被淹沒的一蹋糊塗，就連閔熙珍自己也認為HYBE在週一公開對她行使監察權，影響了NewJeans本週開始的新單曲《How Sweet》宣傳。



‎Theqoo有網友特別整理了「遭受閔熙珍以自然災害級的瘋狂話題性影響」的本週回歸或出道愛豆，除了ZICO與JENNIE還有NCT道英、(G)I-DLE雨琦、ZEROBASEONE（ZB1）、‎朴載範（Jay Park）、IVE與‎SEVENTEEN，底下網友補充還有紫雨林金倫我、李鎮赫、U-KISS、BTOB李昌燮、MAMAMOO頌樂、金在煥、李燦元（Trot歌手）……形成粉絲們間互相求援、宣傳的可愛互動。

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