人氣女團ITZY的IG追蹤數突破2000萬，卻只po了四人團體照讓粉絲超氣憤：「是擅自退團生病的Lia了嗎?」

公司目前已經換回五人照的 ITZY 了（文內可看），但這個官方操作還是讓粉絲們無法理解，感到很生氣。

人氣女團 ITZY 在1月時發行了迷你八輯《BORN TO BE》，宣傳最新主打歌〈UNTOUCHABLE〉之際，團體的官方 IG 成功突破了2000萬的追蹤人數，而公司分享的慶祝文章卻惹怒了眾多 MIDZY（粉絲名）。



▼〈UNTOUCHABLE〉完整 MV：



在這慶祝追蹤數破2000萬的圖片是用了正在活動中的四人合照，令粉絲們質疑且生氣的是，ITZY 一路走來都是五人團體，成員 Lia 僅僅是因為健康問題而在休息中，並不是退團了，對於公司擅自抹去了 Lia 的痕跡而感到非常生氣，延伸出一系列的抱怨&投訴留言。（補充一下：Lia因焦慮症而在去年9月開始暫停團體活動）



之後，官方終於將這個慶祝的文章，換回了五人團體照，才平息了這件事，網上留言：「這樣才對嘛，Lia依舊是ITZY的一員」、「謝謝公司貼心的把另一篇刪掉了」、「ITZY永遠都會是五人團」、「第一次發文就該這麼做了，真的有這麼難嗎？」、「不要忘了還有Lia」、「再次恭喜女孩們～」、「所以什麼時候才會給成員們設IG個人帳號？」



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