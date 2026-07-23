太尷尬了！ITZY留真舞台「手伸褲內整理服裝」引爆爭議，本人直播親上火線道歉

韓國人氣女團ITZY成員留真，日前在菲律賓馬尼拉演唱會上的一個「整理服裝」動作，意外在網路上掀起兩派論戰！事隔多日，她本人終於親上火線，在直播中還原當時情況，並誠懇向粉絲致歉。

事情發生在本月11日，ITZY於菲律賓馬尼拉SM亞洲購物中心體育館舉辦第三次世界巡迴演唱會。當時留真身穿連體衣（Jump suit）登台表演，但過程中她似乎覺得下半身衣物不適，數度低頭整理。沒想到一個瞬間，她被捕捉到直接將手伸進短褲內調整衣物，畫面透過社群媒體以慢動作瘋傳，瞬間引爆網友熱烈討論。



류진 "바지에 손을 넣었던 것에 대해 팬 여러분께 사과와 해명을 드리려고 한다. 점프슈트(상의)가 너무 올라가서 정말 아팠다"



걱정하지만



남자들은 다 이해한다 pic.twitter.com/5zvy5ZCYK2 — 맨즈헬스닥터쉔 (@MenHealthToday) July 20, 2026

有網友緩頰表示：「女生都懂那種卡住的痛苦」、「這是自然的動作」、「服裝設計有問題」。但也有不少人批評：「舞台上把手伸進褲子真的不好看」、「看表演時嚇了一大跳」、「雖然不舒服，但可以稍微背對舞台再處理」。



面對排山倒海的評論，留真在昨（19）日的個人直播中主動提起此事。她坦言：「周圍真的收到很多關心和責備的訊息。」接著她解釋當時的真實狀況：「連體衣整個往上卡，真的非常痛，當下沒有多想就順手整理了一下。但後來自己重看影片，也覺得確實不太妥當。」留真更自嘲說：「我的手好像伸得有點進去了，看來我真的是太放鬆了。」隨後她正色道歉：「在舞台上做出這樣的動作，對粉絲們真的很抱歉。」



류진이 바지 안에 손을 넣었던 장면에 대한 해명 영상.



그냥 이렇게 쿨하게 설명하고 넘어가면 될 일이었습니다.



그런데 오히려 일부 팬들이 과도하게 방어하면서

별일 아닌 장면을 더 큰 논란으로 만드는 것 같습니다.



영상을 보고 순간적으로 “왜 저랬지?” 하고

궁금해하는 건 너무 자연스러운… pic.twitter.com/OljSE6lf3N — Adrian Knox (@LifeBeLikeThatX) July 18, 2026

不過這番道歉並未完全平息所有聲音。粉絲們大多力挺，留言「沒關係啦」、「下次小心就好」、「看得出來她很誠實面對」，但也有部分網友仍認為「台上本來就該多注意一點」。正反兩派論戰持續延燒。



此外，ITZY目前正忙於第三次世界巡演「TUNNEL VISION」，與全球MIDZY（粉絲名）見面。這次的小插曲雖然引發討論，但留真選擇第一時間坦率面對錯誤，也讓不少粉絲大讚她的誠實與勇氣。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞