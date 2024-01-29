防彈少年團V在軍隊也是5G衝浪的速度！親自認證和「知惠」的關係：泰俊啊、知惠啊，要幸福喔

防彈少年團成員V也為自己的「CP」瘋狂應援。

V和IU合作的消息從去年傳出後就一直備受關注，隨著IU的回歸，粉絲們的期待聲越來越高，V在個人IG上公開他倆合作的先行曲《Love wins all》的MV拍攝現場幕後照，更是引來無數網友的圍觀和討論。

照片中的V和IU穿著西裝和婚紗，化著「戰損裝」，或挽著胳，或臉貼臉，姿勢非常親密，其中一張V從身後抱住IU，演繹了一對感情深厚的戀人。 看到這組照片的粉絲中有人將V和IU稱作「泰俊」（V的本名：金泰亨）和「知惠」（IU的本名：李知恩），表示「我也不知道他倆叫什麼，這是我取他們起的名字，大家懂我的意思吧。 」這則留言也火速在粉絲之間流行起來，甚至連海外粉絲都知道了這個「梗」。



很快V也領會到了「泰俊和知惠」的梗，親自認證了他們的關係，並為這組照片配文「泰俊啊、知惠啊，要幸福哦！」和粉絲們一同入戲。

正在軍隊服役的V也不忘與粉絲們互動，令粉絲們大為感動，紛紛表示：「不愧是5G衝浪的V」、「哈哈哈哈，在軍隊裡也有好好上網的V」、「這樣的他怎能讓人不愛呢」等。



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