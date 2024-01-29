孝琳2月25日台北開唱

SISTAR出身的藝人孝琳最近以SISTAR19身份迴歸，發表了新曲《NO MORE》，並正式宣佈將舉辦個人世界巡迴演唱會。臺灣場將於2月25日在臺北TICC舉行，對即將參加各種活動，藝人孝琳有掩飾不住喜悅，非常期待與臺灣粉絲再次見面。

12月9日，孝琳在韓國通過《2023孝琳秀 One Night Only》展現華麗的表演。 當天舉行的孝琳個人演唱會“2023孝琳秀One Night Only”以豐富多彩的歌單和舞臺秀讓觀衆爲之瘋狂，公演結束後也留下了“One & Only”秀的餘韻。

孝琳以僅此一天的Show!爲主題，準備了豐富多彩的現場舞臺和舞蹈表演，爲大家帶來了驚險的Show Time。用一首與公演主題吻合的選曲《One Night Only》開啓公演之門，利用立式麥克風的華麗表演讓人聯想到電影《Dream Girls》中的一個場面，令現場觀衆爲之瘋狂。

此次2024年首場“孝琳show”演唱會將以 “僅有一天的show” 爲主題，爲粉絲們帶來驚人的Show Time。

孝琳的世界巡演“2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT”臺北公演將於2月25日在臺北TICC舉行，門票將於2月4日全面發售，詳細內容可在主辦方UFORCE娛樂的臉書確認。

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