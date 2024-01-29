人气女团ITZY的IG追踪数突破2000万，却只po了四人团体照让粉丝超气愤：「是擅自退团生病的Lia了吗?」

公司目前已经换回五人照的 ITZY 了（文内可看），但这个官方操作还是让粉丝们无法理解，感到很生气。

人气女团 ITZY 在1月时发行了迷你八辑《BORN TO BE》，宣传最新主打歌〈UNTOUCHABLE〉之际，团体的官方 IG 成功突破了2000万的追踪人数，而公司分享的庆祝文章却惹怒了众多 MIDZY（粉丝名）。



▼〈UNTOUCHABLE〉完整 MV：



在这庆祝追踪数破2000万的图片是用了正在活动中的四人合照，令粉丝们质疑且生气的是，ITZY 一路走来都是五人团体，成员 Lia 仅仅是因为健康问题而在休息中，并不是退团了，对於公司擅自抹去了 Lia 的痕迹而感到非常生气，延伸出一系列的抱怨&投诉留言。（补充一下：Lia因焦虑症而在去年9月开始暂停团体活动）



之后，官方终於将这个庆祝的文章，换回了五人团体照，才平息了这件事，网上留言：「这样才对嘛，Lia依旧是ITZY的一员」、「谢谢公司贴心的把另一篇删掉了」、「ITZY永远都会是五人团」、「第一次发文就该这么做了，真的有这么难吗？」、「不要忘了还有Lia」、「再次恭喜女孩们～」、「所以什么时候才会给成员们设IG个人帐号？」



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