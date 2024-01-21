泫雅新戀情引粉圈地震？！趙權&Hani&CL&Minne被爆「退追蹤IG」疑似絕交，緊急否認：「私下仍聊天」

泫雅和龍俊亨近日疑似突襲公開戀情，在網上引起大量討論，東西方網友更罕見地一致持負面觀點。 還有人挖出2AM趙權、EXID Hani都退追蹤泫雅IG，懷疑圈內人脈也崩盤。

泫雅和龍俊亨1月18日深夜同時PO出牽手背影照，泫雅tag對方帳號並在留言區寫下「請用愛護的眼光看待我們（請多關照）」。 次日泫雅所屬社表示此乃藝人私事，龍俊亨則通過付費聊天app服務親自承認戀情，稱「彼此從對方身上獲得積極的能量、相處融洽」。



很多網友表示無法接受泫雅看男人的眼光，因為龍俊亨2019年曾承認通過一對一聊天室看過鄭俊英傳來的不雅偷拍影片、並做出不恰當的對話，隨後出於羞愧退出HIGHLIGHT。





不僅韓國粉絲，就連西方粉絲也在X（舊Twitter）發帖怒狙泫雅，認為泫雅將事業建立在女性賦權和性解放之上，總說希望女性得到安全和保护，卻与导致女性不安全和不受保护的人约会，十分諷刺。且泫雅曾經的好友具荷拉就是因不雅偷拍飽受壓力而死，如今她居然和觀看和討論偷拍的人在一起，矛盾行為令網友感到無語，紛紛留言勸她早日清醒、回頭是岸。



Hyuna has united us all. pic.twitter.com/3LeIoOZXfv — Gaslight, Gatekeep, Gay Panic (@jhadderstweets) January 19, 2024

泫雅IG一天之內蒸發10萬粉絲，網友發現2AM成員趙權、EXID成員Hani、2NE1隊長CL、（G）I-DLE成員Minne等眾多藝人都已取消追蹤泫雅。 尤其趙權和泫雅曾經同屬於JYP娛樂、是圈內知名的好友，一度有猜測趙權已與泫雅絕交。









不過趙權今日更新IG限動否認該傳聞：「無是否追蹤無關，我和泫雅關係很好。 會發Kakaotalk也會通話。 突然這樣是發生什麼事？」



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