泫雅新戀情引粉圈地震？！趙權&Hani&CL&Minne被爆「退追蹤IG」疑似絕交，緊急否認：「私下仍聊天」

泫雅和龍俊亨近日疑似突襲公開戀情,在網上引起大量討論,東西方網友更罕見地一致持負面觀點。 還有人挖出2AM趙權、EXID Hani都退追蹤泫雅IG,懷疑圈內人脈也崩盤。

泫雅和龍俊亨1月18日深夜同時PO出牽手背影照,泫雅tag對方帳號並在留言區寫下「請用愛護的眼光看待我們(請多關照)」。 次日泫雅所屬社表示此乃藝人私事,龍俊亨則通過付費聊天app服務親自承認戀情,稱「彼此從對方身上獲得積極的能量、相處融洽」。



很多網友表示無法接受泫雅看男人的眼光,因為龍俊亨2019年曾承認通過一對一聊天室看過鄭俊英傳來的不雅偷拍影片、並做出不恰當的對話,隨後出於羞愧退出HIGHLIGHT。





不僅韓國粉絲,就連西方粉絲也在X(舊Twitter)發帖怒狙泫雅,認為泫雅將事業建立在女性賦權和性解放之上,總說希望女性得到安全和保护,卻与导致女性不安全和不受保护的人约会,十分諷刺。且泫雅曾經的好友具荷拉就是因不雅偷拍飽受壓力而死,如今她居然和觀看和討論偷拍的人在一起,矛盾行為令網友感到無語,紛紛留言勸她早日清醒、回頭是岸。



