6月新娘miss A Min公開婚紗照及未婚夫求婚畫面♥ 隊友Fei、2am趙權、SISTAR韶宥等祝福

女團miss A出身的Min，21日由媒體率先曝光婚訊6月結婚，隨後她親自發文並公開婚紗照，稍早還公開被求婚的珍貴畫面。

「大家好。我今年6月，決定和長時間在身旁守護且珍貴的人，一起開始人生的新開端；想和無論開心或疲憊，都會溫暖地伸出手的他，一起度過彼此的每一天。真心感謝親朋好友們以及一直支持我的粉絲們，不會忘記這份感激，往後也會努力以更好的模樣努力報答大家。Min敬上」



Min大方秀出多張單人婚紗照，雙人婚紗照則挑選巧妙遮住新郎臉的照片，對於新郎身分相當保密。至於新郎是誰，據最早的媒體報導是一名事業家，由於新郎是非圈外人，所以婚禮到時候採非公開形式。

貼文底下留言最顯眼的就是隊友Fei的祝福了，簡單的愛心和鼓掌emoji也讓miss A粉絲動容。除了Fei外，還有好友2am趙權，以及f(x) Luna、2am趙權、15& Jamie、U-KISS Kevin、SISTAR 韶宥、SPICA金保亨，放眼望去都是二代團成員，加上solo歌手J-Min、《街頭女戰士2》舞者Mina Myoung與REDLIC，各自以emoji或喊「漂亮」、「恭喜」祝福Min。

Min稍早的求婚文同樣吸引趙權，還有前輩Fly to the Sky的Brian、演員Abraham Lim等等，Min文字簡單地透露野餐時被求婚，背景是紐約中央公園。



據媒體報導，Min和未婚夫是在2018年在演唱會上透過朋友認識，2023年4月就訂婚了，而婚禮將辦在6月7日。

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