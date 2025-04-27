JYP出身的2am與2PM「One Day」友誼！趙權&李俊昊一同接受教召

JYP娛樂打造的兩個經典男團2am與2PM是知名「兄弟團」，合在一起又叫「One Day」，日前2am趙權與2PM李俊昊合體一同接受台灣俗稱「教召」（後備軍人教育召集）的預備軍訓練。

趙權24日發了和李俊昊合照寫下「《熱血男兒》2025版」，兩人都穿上陸軍軍服親暱合照，一看就是參與預備軍訓練。



會說「熱血男兒」，是因為兩人都是2008年JYP娛樂與Mnet共同推出的節目《新人訓練殘酷紀錄片：熱血青春》裡的練習生，最終分別以2am與2PM出道，兩人友情長達17年。這合體讓粉絲又驚又喜表示「久違了」、「都好帥氣」，喚起不少回憶啊！



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