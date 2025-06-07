《鬼宮》今晚結局！15集這一幕很感動！網：知道為何選金智勳當王了、大妃最棒

由陸星材、苞娜與金智勳主演之《鬼宮》，昨晚（7日）播出的第15集劇情，情況果然如預告所示「非常不妙」。

第15集，如網友見全民著喪服所猜測，中殿（韓素恩 飾）和腹中孩子均死亡，原來警鬼石已被不肖內官已信酒毀壞作用。殿下（金智勳 飾）憤恨之下欲斬首風散（原譯風山，金相浩 飾），但仍遵守規矩未親自動手，結果就是……殿下再度遭八尺鬼上身，風散等人逃過一劫，持續服侍八尺鬼。



「八尺鬼殿下」命人抓尹甲（實為強鐵（原譯姜哲），陸星材 飾）和汝里（苞娜／金知妍 飾），兩人邊逃亡邊擔心元子安危。幸好宮中還有人擔心且保護著元子，那人是大妃娘娘（韓秀妍 飾），或許是過來人的因素，大妃娘娘對中殿過世也非常心痛，在知情殿下遭附身後，首先保護元子，願用肉身守護，還將珍貴的龍簪讓元子帶著逃命。



此集汝里得知了強鐵為何需要骨擔草之花，知情他恐怕會和八尺鬼同歸於盡，全都是為了保護自己，最終回汝里卻打算反其道而行，用自己的方式想制服八尺鬼，她也曉得自己可能會送命。



此集播出後，YouTube、Naver TV相關剪輯影片下方，正面討論最多的就是金智勳的雙面演技，網友表示「此集知道了選金智勳當王的理由」、「金智勳演技太好了，令人毛骨悚然」，再者就是大妃的轉變，網討論「大妃最棒」、「大妃終於醒過來了」。比較負面的討論就是關於強鐵的設定，不少人表示中後段之後強鐵的劇情設定變非常弱，一心只為保護汝里，懷疑編劇尹秀晶在三名主角的戲份分配不均。



第16集結局稍早已可在Viu收看。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞