泫雅新恋情引粉圈地震？！赵权&Hani&CL&Minne被爆「退追踪IG」疑似绝交，紧急否认：「私下仍聊天」

泫雅和龙俊亨近日疑似突袭公开恋情,在网上引起大量讨论,东西方网友更罕见地一致持负面观点。 还有人挖出2AM赵权、EXID Hani都退追踪泫雅IG,怀疑圈内人脉也崩盘。

泫雅和龙俊亨1月18日深夜同时PO出牵手背影照,泫雅tag对方帐号并在留言区写下「请用爱护的眼光看待我们(请多关照)」。 次日泫雅所属社表示此乃艺人私事,龙俊亨则通过付费聊天app服务亲自承认恋情,称「彼此从对方身上获得积极的能量、相处融洽」。



很多网友表示无法接受泫雅看男人的眼光,因为龙俊亨2019年曾承认通过一对一聊天室看过郑俊英传来的不雅偷拍影片、并做出不恰当的对话,随后出於羞愧退出HIGHLIGHT。





不仅韩国粉丝,就连西方粉丝也在X(旧Twitter)发帖怒狙泫雅,认为泫雅将事业建立在女性赋权和性解放之上,总说希望女性得到安全和保护,却与导致女性不安全和不受保护的人约会,十分讽刺。且泫雅曾经的好友具荷拉就是因不雅偷拍饱受压力而死,如今她居然和观看和讨论偷拍的人在一起,矛盾行为令网友感到无语,纷纷留言劝她早日清醒、回头是岸。



Hyuna has united us all. pic.twitter.com/3LeIoOZXfv