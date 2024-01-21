泫雅新恋情引粉圈地震？！赵权&Hani&CL&Minne被爆「退追踪IG」疑似绝交，紧急否认：「私下仍聊天」

泫雅和龙俊亨近日疑似突袭公开恋情，在网上引起大量讨论，东西方网友更罕见地一致持负面观点。 还有人挖出2AM赵权、EXID Hani都退追踪泫雅IG，怀疑圈内人脉也崩盘。

泫雅和龙俊亨1月18日深夜同时PO出牵手背影照，泫雅tag对方帐号并在留言区写下「请用爱护的眼光看待我们（请多关照）」。 次日泫雅所属社表示此乃艺人私事，龙俊亨则通过付费聊天app服务亲自承认恋情，称「彼此从对方身上获得积极的能量、相处融洽」。



很多网友表示无法接受泫雅看男人的眼光，因为龙俊亨2019年曾承认通过一对一聊天室看过郑俊英传来的不雅偷拍影片、并做出不恰当的对话，随后出於羞愧退出HIGHLIGHT。





不仅韩国粉丝，就连西方粉丝也在X（旧Twitter）发帖怒狙泫雅，认为泫雅将事业建立在女性赋权和性解放之上，总说希望女性得到安全和保护，却与导致女性不安全和不受保护的人约会，十分讽刺。且泫雅曾经的好友具荷拉就是因不雅偷拍饱受压力而死，如今她居然和观看和讨论偷拍的人在一起，矛盾行为令网友感到无语，纷纷留言劝她早日清醒、回头是岸。



Hyuna has united us all. pic.twitter.com/3LeIoOZXfv — Gaslight, Gatekeep, Gay Panic (@jhadderstweets) January 19, 2024

泫雅IG一天之内蒸发10万粉丝，网友发现2AM成员赵权、EXID成员Hani、2NE1队长CL、（G）I-DLE成员Minne等众多艺人都已取消追踪泫雅。 尤其赵权和泫雅曾经同属於JYP娱乐、是圈内知名的好友，一度有猜测赵权已与泫雅绝交。









不过赵权今日更新IG限动否认该传闻：「无是否追踪无关，我和泫雅关系很好。 会发Kakaotalk也会通话。 突然这样是发生什么事？」



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