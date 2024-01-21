IU新歌宣傳完全是電影模式！新公開MV劇照「從驚訝到幸福」故事感超強

IU今日凌晨公開新歌《Love Wins All》MV的兩張劇照，不愧是請來電影導演拍MV，畫面質感和劇情感真的不一樣！

第一張劇照中，IU神色憔悴、面帶傷痕，注視著某個地方露出驚訝的表情。



而另一張劇照中，IU展現出截然不同的形象，整潔的髮型和妝容充滿生氣。 在餐廳的背景下，她用手擦拭著嘴邊的奶油，笑容明朗而幸福。



歌曲《Love Wins All》的宣傳一直以電影宣傳的形式進行，讓人感覺十分獨特。 特別是MV的部份，不僅有防彈少年團成員V參與，還有去年公映時備受大眾和評論界讚譽的電影《水泥烏托邦：末日浩劫》的導演嚴泰和執導，引起了許多人的關注。

IU的先公開曲《Love Wins All》以簡約而復古的鋼琴開頭，發展到高潮部份的情緒爆發，是一首具有明確起伏結構的抒情歌曲。 IU曾推出多首備受喜愛的抒情歌曲，包括《秘密》《致名字》《Love Poem》《孩子與我的大海》等等，這次的新作同樣令粉絲（UAENA）以及國內外音樂聽眾們高度期待。



此外，IU新歌《Love Wins All》將於24日晚6點通過各大音樂平台發佈。



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