婚後幸福肥的泫雅為宣傳積極瘦身：「全身的刺青圖案已花了一年時間去除」稱老公龍俊亨是「現實版寬植」

歌手泫雅與龍俊亨婚後重啟活動，泫雅近期也登上YT節目，表示自己目前正為了活動而積極瘦身中，同時也因為媽媽的請託，而除去全身的刺青圖案。

5月14日李龍真的YT頻道公開了泫雅上節目擔任嘉賓的影片，婚後的她看起來比以前圓潤不少，而她也提到自己全身上下有多處刺青，由於媽媽曾說，她想做的事情都做了吧！用乾乾淨淨的身體來生活如何？於是泫雅開始去除自己身上的刺青，她表示已經從1年前就開始進行去除，目前已經做了四次，但因為過程實在很痛，所以目前正處於休息中。



主持人李龍真也提到自己曾去除腿部刺青，因為有了小孩也有點後悔，孩子會問這是什麼東西？以前還能騙他們「是出生的時候就有的」，隨著孩子長大這說法當然就行不通了。泫雅提到自己婚後似乎真的是因為過得很幸福而體重增加，不過跳舞的時候發現身體變得比較重，真的感覺不太一樣了，於是最近又開始進行減重了。



被問到老公龍俊亨是哪種類型的伴侶？泫雅更直接提到自己很喜歡《苦盡柑來遇見你》，也大讚老公就是非常細心照顧她的人，就是現實中的寬植無誤。泫雅也表示結婚似乎能夠讓他變得安定，和老公待在同一個空間裡，原本失眠的他也不再失眠，這也是婚後一大優點，言語中透露出泫雅的婚姻生活相當幸福。她也表示不跟老公吵架，因為對方一定會贏。



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